На торги выставили S600L, S600 Pullman и CL600

Пульс

Президент Туркменистана решил продать 25 бронированных «Мерседесов»

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21 февраля 2018

Аппарат президента Туркменистана выставил на торги 25 бронированных автомобилей: 23 седана Mercedes-Benz S600L, один лимузин S600 Pullman и одно купе CL600. Как пишет «Хроника Туркменистана», о продаже машин говорится на сайте Государственной товарно-сырьевой биржи страны.

Цена Mercedes-Benz S600L 1995 года составляет 25 100 долларов (1,4 миллиона рублей). Аналогичный автомобиль 2009 года обойдется в 75 500 долларов (4,3 миллиона рублей). S600 Pullman 1997 года и купе CL600 2002 года оценены в 60 400 долларов (3,5 миллиона рублей). Выставленные на продажу автомобили использовались для перевозки глав других государств.

Mercedes-Benz CL600

Mercedes-Benz CL600

В январе текущего года появилась информация, что в Туркменистане ввели запрет на использование автомобилей с черным и темным цветом кузова. В конце 2017 года не соответствующие новым требованиям машины изымали и возвращали под расписку о том, что владельцы обязуются их перекрасить.

Сам президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был неоднократно замечен за рулем спортивных автомобилей. Так, он лично проверил ходовые качества новых автомобилей для МВД и проехал на BMW M3 по гоночному треку.

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Теги:
Mercedes-BenzS-ClassPullmanS600
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