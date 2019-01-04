BMW украсила новую «восьмерку» кусочками метеорита

Для оформления других внешних и внутренних деталей купе использовалась так называемая Видманштеттенова структура. Она отличается геометрически правильным расположением элементов, которые можно увидеть на спиле настоящего метеорита. На спецверсии похожий рисунок можно увидеть в прошивке кресел, на корпусах зеркал и вставках на передних крыльях.