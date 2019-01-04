BMW украсила новую «восьмерку» кусочками метеорита

При создании модификации инженеры компании консультировались со специалистами Института внеземной физики имени Макса Планка. Частицами метеоритного камня украшена вся центральная консоль, кнопка запуска двигателя и шайба системы iDrive, селектор коробки передач, а также вставки на порогах автомобиля.
Для оформления других внешних и внутренних деталей купе использовалась так называемая Видманштеттенова структура. Она отличается геометрически правильным расположением элементов, которые можно увидеть на спиле настоящего метеорита. На спецверсии похожий рисунок можно увидеть в прошивке кресел, на корпусах зеркал и вставках на передних крыльях.
В центральный подлокотник встроены светодиоды, повторяющие созвездия. Кроме того, «восьмерку» оснастили напечатанными на 3D-принтере тормозными суппортами, которые были разработаны BMW Motorsport. Они весят на 30 процентов меньше стандартных механизмов.
Новая «восьмая серия» дебютировала в середине июня прошлого года. Автомобиль, построенный на модульной платформе, получил полноуправляемое шасси и адаптивную подвеску. Версия M850i комплектуется 530-сильной бензиновой твин-турбо «восьмеркой» объемом 4,4 литра. «Сотню» машина набирает за 3,7 секунды.