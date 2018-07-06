Компания BMW запустила производство нового купе 8 серии

Компания BMW начала производство купе 8-Series нового поколения. Первый автомобиль сошел с конвейера завода в Дингольфинге, в модернизацию которого немецкая марка вложила несколько сотен миллионов евро.

Новая «восьмая серия» дебютировала в середине июня. Автомобиль, построенный на модульной платформе, получил полноуправляемое шасси и адаптивную подвеску. Для модели будет доступна 530-сильная бензиновая твин-турбо «восьмерка» объемом 4,4 литра, а также трехлитровый шестицилиндровый дизель мощностью 320 сил. Обе машины – полноприводные.

Бензиновый вариант модели наберет «сотню» за 3,7 секунды, а дизельный – за 4,9 секунды.

Впоследствии гамма модификаций «восьмерки» расширится за счет четырехдверки Gran Coupe, кабриолета и «заряженной» М-машины, оснащенной мотором мощностью около 600 сил.

Первые BMW 8-Series поступят в продажу в Германии ноябре. Цены пока не названы.