В Мексике суперкары преступников продадут для помощи бедным

Всего на первом аукционе будет продано 77 автомобилей, сообщает Reuters. В списке есть Lamborghini Murcielago, три Porsche, Chevrolet Corvette, кабриолет Ford Mustang и «несколько десятков бронированных грузовиков». По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, средства от продажи передадут местным общинам, в том числе самым бедным.

Организацией и проведением аукциона займется вновь образованное ведомство — Институт возврата украденных товаров народу (Institute to Return Stolen Goods to the People). Первая часть денег будет передана двум беднейшим муниципалитет на юге штата Оахака.