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13:28

В Мексике суперкары преступников продадут для помощи бедным

Всего на правительственном аукционе выставят 77 автомобилей

Мексиканское правительство объявило о проведении аукциона, на котором распродадут конфискованные у преступников дорогие автомобили, драгоценности и дома. Вырученные средства направят на помощь бедным общинам страны.
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Всего на первом аукционе будет продано 77 автомобилей, сообщает Reuters. В списке есть Lamborghini Murcielago, три Porsche, Chevrolet Corvette, кабриолет Ford Mustang и «несколько десятков бронированных грузовиков». По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, средства от продажи передадут местным общинам, в том числе самым бедным.

Организацией и проведением аукциона займется вновь образованное ведомство — Институт возврата украденных товаров народу (Institute to Return Stolen Goods to the People). Первая часть денег будет передана двум беднейшим муниципалитет на юге штата Оахака.

Власти Филиппин в целях борьбы с коррупцией и криминалом в прошлом году организовали показательное уничтожение конфискованных автомобилей. Около 60 транспортных средств, ранее незаконно ввезенных в страну, раздавили трактором.

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