В стране продолжается кампания против нелегального импорта и коррупции

Пульс

Власти Филиппин уничтожили дорогих машин на пять миллионов евро

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1 августа 2018

Власти Филиппин вновь показательно уничтожили роскошные автомобили, незаконно ввезенные на территорию страны. В этот раз трактором раздавили около 60 транспортных средств, среди которых были Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz и несколько мотоциклов. Общая стоимость конфискованной техники составила пять миллионов евро, сообщает Euronews.

[Кладбища машин, на которых еще можно отыскать жемчужину: самые известные массовые свалки автомобилей](https://motor.ru/news/manilacars-06-02-2018.htm)

Кладбища машин, на которых еще можно отыскать жемчужину: самые известные массовые свалки автомобилей

Президент Филиппин Родриго Дутерте известен как ярый противник преступности и коррупции. Именно по его личному указанию автомобили уничтожаются, а потом передаются скупщикам металлолома.

Во время празднования 116-й годовщины основания Бюро таможенного контроля страны было уничтожено два десятка дорогих автомобилей на сумму 1,2 миллиона долларов. Среди них были Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar и Chevrolet Corvette Stingray.

Видео с YouTube-канала euronews (in English)

В конце января текущего года австралийская полиция уничтожила несколько автомобилей, конфискованных в ходе рейдов на организаторов незаконных уличных гонок. Среди уничтоженных машин — Nissan Skyline R33, Nissan Silvia S13 и пикап Holden.

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