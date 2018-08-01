Власти Филиппин уничтожили дорогих машин на пять миллионов евро

Власти Филиппин вновь показательно уничтожили роскошные автомобили, незаконно ввезенные на территорию страны. В этот раз трактором раздавили около 60 транспортных средств, среди которых были Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz и несколько мотоциклов. Общая стоимость конфискованной техники составила пять миллионов евро, сообщает Euronews.

Президент Филиппин Родриго Дутерте известен как ярый противник преступности и коррупции. Именно по его личному указанию автомобили уничтожаются, а потом передаются скупщикам металлолома.

Во время празднования 116-й годовщины основания Бюро таможенного контроля страны было уничтожено два десятка дорогих автомобилей на сумму 1,2 миллиона долларов. Среди них были Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar и Chevrolet Corvette Stingray.

В конце января текущего года австралийская полиция уничтожила несколько автомобилей, конфискованных в ходе рейдов на организаторов незаконных уличных гонок. Среди уничтоженных машин — Nissan Skyline R33, Nissan Silvia S13 и пикап Holden.