12:06

У опального полицейского изъяли коллекцию из 41 классического автомобиля

У экс-начальника полиции Мехико, помимо машин, нашли три гидроцикла, квадроцикл и мотоцикл

Лиза Будрина
Экс-глава отделения полиции Мехико Раймундо Коллинс лишился коллекции старинных автомобилей, трех гидроциклов, квадроцикла и мотоцикла после того, как их изъяли власти города, сообщает Carscoops. Ордер на арест Коллинса был выдан еще в начале сентября, его также объявили в международный розыск. По некоторым данным, опальный полицейский скрывается в США.

На территории особняка Коллинса обнаружили коллекцию классических автомобилей всего 41 машина и несколько других транспортных средств. В числе прочих там нашли Ford Mustang второго поколения, C3 Corvette, розовый Cadillac Eldorado 1959 года, Lincoln Cosmopolitan 1951 года, Ford Model T 1927 года, Rolls Royce и классический Land Rover Defender. Полиция изъяла всю коллекцию и прихватила несколько произведений искусства.

Коллинс возглавлял полицию Мехико до момента смены городского правительства в конце 2018 года, а до этого руководил жилищным управлением мегаполиса (INVI). Его обвиняют в растрате государственных средств в размере 331 тысячи долларов (более 25 миллионов рублей). В случае, если вина будет доказана, Коллинсу грозит до 27 месяцев тюрьмы.

В начале ноября Генеральная прокуратура столицы Мексики установила, что Коллинс может скрываться в США и направила запрос о его экстрадиции.

Гараж Коллинса уступает коллекции другого преступника, экс-владельца американской компании Interlogic Outsourcing Inc Наджиба Кана, которого обвинили в в мошенничестве на миллионы долларов. Кан собрал 240 автомобилей общей стоимостью 44,4 миллиона долларов (более 3,5 миллиарда рублей). Ранее в этом месяце всю коллекцию пустили с молотка.

Источник: Carscoops