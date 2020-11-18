У опального полицейского изъяли коллекцию из 41 классического автомобиля

На территории особняка Коллинса обнаружили коллекцию классических автомобилей – всего 41 машина и несколько других транспортных средств. В числе прочих там нашли Ford Mustang второго поколения, C3 Corvette, розовый Cadillac Eldorado 1959 года, Lincoln Cosmopolitan 1951 года, Ford Model T 1927 года, Rolls Royce и классический Land Rover Defender. Полиция изъяла всю коллекцию и прихватила несколько произведений искусства.

Коллинс возглавлял полицию Мехико до момента смены городского правительства в конце 2018 года, а до этого руководил жилищным управлением мегаполиса (INVI). Его обвиняют в растрате государственных средств в размере 331 тысячи долларов (более 25 миллионов рублей). В случае, если вина будет доказана, Коллинсу грозит до 27 месяцев тюрьмы.

В начале ноября Генеральная прокуратура столицы Мексики установила, что Коллинс может скрываться в США и направила запрос о его экстрадиции.