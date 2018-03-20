Новую и старую BMW M550d сравнили в разгоне до 250 км/ч

В интернете появилось видео, в котором сравнивается динамика «заряженного» седана BMW M550d текущего поколения с его предшественником. Ролик размещен на канале AutoTopNL на YouTube.

Во время сравнительного теста автомобилей, новая модификация «горячего» седана смогла разогнаться до 260 километров в час, тогда как BMW M550d прошлого поколения набрала лишь 251 километр в час.

Видео пользователя AutoTopNL с сайта youtube.com

Седан BMW M550d текущего поколения оснащается трехлитровым турбодизелем с четырьмя турбинами. Отдача агрегата составляет 400 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. По официальным данным, седан с таким двигателем разгоняется с места до ста километров в час за 4,4 секунды. Модель прошлого поколения комплектовалась двигателем с тремя нагнетателями. Мощность мотора равнялась 381 силе.

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