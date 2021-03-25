Видео: 20-летний BMW M5 разогнали до 300 километров в час

Заезд состоялся около 22:00 на одном из участков немецкого автобана, где отсутствует ограничение скорости. Владелец BMW M5 в кузове E39 выехал на прямой участок трассы, где сумел разогнаться до 300 километров в час. По его словам, на скорости 240 километров в час он чувствовал себя надежно, как в танке. Периодически моргая дальним светом, впереди идущим автомобилям, мужчина без каких-либо проблем «положил» стрелку спидометра.

Несмотря на солидный возраст и пробег почти 200 000 километров, M5 находится в превосходном состоянии. Владелец проводит регулярное обслуживание своего автомобиля и самостоятельно занимается реставрацией личного автопарка, который насчитывает более 25 моделей баварской марки. В коллекции есть такие экземпляры, как BMW 8-серии 1991 года выпуска, а также 32-летняя «семерка».