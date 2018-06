Неизвестные BMW

По автомобильным меркам компания BMW не так уж стара – ей всего-то 102 года. Есть ли на страницах ее истории машины, о которых мы можем просто не знать? Если исключить разного рода концепт-кары, то все равно кое-что интересное останется. Следующие 12 автомобилей, несущих на себе эмблемы с флагом Баварии, известны далеко не всем автомобилистам, и мы считаем своим долгом напомнить об их существовании.

BMW 600

В отличие от 600-го «Мерседеса», 600-ый «Бумер» – это нечто компактное, легкое и едва ли устрашающее – наоборот, очень даже милое. Близкий родственник модели Isetta, субкомпактный BMW 600 выпускался с 1957 по 1959 год и выделялся наличием второго ряда сидений, а также дополнительной боковой дверью на правой стороне кузова, через которую, собственно, и осуществлялся доступ «на галерку». Максимальную скорость в 100 километров в час машине обеспечивал оппозитный 2-цилиндровый мотор объемом 0,58 литра и мощностью 19,5 сил, который располагался сзади и имел принудительное воздушное охлаждение. За два года изготовили 34 318 машин – свой вклад в спасение BMW от банкротства модель тоже внесла.

BMW Glas 3000

Это купе начинало свою жизнь под именем Glas V8 2600, а выпускала его компания Hans Glas GmbH. Фирма хотела создать конкурентоспособное на мировом рынке купе средних размеров – даже заказала кузов у Frua (который, однако, напоминал Maserati – за это журналисты окрестили Glas V8 «Глазерати»), – но потерпела фиаско: слишком много компонентов было скопировано у машин Mercedes и Porsche, а ехать Glas V8 положенные спорткупе 200 километров в час так и не мог. В итоге проект перешел к прямым конкурентам Glas – BMW. Баварцы выпускали купе меньше года, с сентября 1967 года по май 1968-го, причем не поскупились поставить под капот мотор, который Glas так и не хватило духа внедрить – 3-литровый V8, во времена Glas находившийся на стадии прототипа. Иных изменений, если не считать эмблемы BMW, не было – даже фирменные «ноздри» остались не у дел. Во времена BMW было построено 389 таких купе, а в общей сложности тираж модели составил 666 экземпляров. Ирония судьбы…

BMW M3 GTR

Главная героиня игры Need For Speed Most Wanted стала первой серийной М3, под капот которой был установлен двигатель V8 – речь идет о гоночном двигателе P60B40 с «сухим» картером, который, для адаптации к дорогам общего пользования, был дефорсирован до 350 лошадиных сил. Помимо 8-цилиндрового мотора, версия GTR, созданная для омологации к чемпионату ALMS, выделялась уменьшенным клиренсом, облегченным кузовом, а также специальным аэродинамическим обвесом. Все три уличных экземпляра модели, построенные в 2001 году, были окрашены цвет Titanium Silver. В гоночной спецификации, кстати, машина развивала уже 500 сил.

BMW 700 RS

Раз уж зашла речь об автоспорте, не лишним будет сказать пару слов BMW 700 RS, которая базировалась на популярнейшей модели 700. Как и гражданские 700-ки пера Джованни Микелотти, 700 RS унаследовала множество компонентов BMW 600 – правда, 2-цилиндровый двигатель RS-ки был форсирован аж до 70 «лошадей». Однако и этой мощности, учитывая снаряженную массу менее полтонны, было достаточно, чтобы одержать 22 победы в различных автоспортивных соревнованиях. Наибольшего успеха машина достигла в Немецком Чемпионате по Подъему на Холм. За рулем 700 RS, коих построили 19 штук (до наших дней дожили два экземпляра), выступали такие знаменитые гонщики, как Жаки Икс и Ханс-Йоахим Штук.

Lotus-BMW 23B

В 60-е годы Колин Чепмэн выставлял свои машины чуть ли не во всех гоночных сериях, какие только были. Не была исключением и Группа 4. Дабы новая машина для гоночной серии получилась предельно легкой, Чепмэн поступил очень хитро – просто слегка модернизировал шасси от Lotus 22 и водрузил на него легкий двухместный кузов – так получился Lotus 23, один из самых успешных автомобилей Группы 4. Машина оснащалась двигателями от 1 до 1,8 литров, львиная доля которых была изготовлена компанией Cosworth, однако для этапов, где остро требовалась мощность, были изготовлены три экземпляра Lotus-BMW 23B, силовой установкой для которых служил новый на тот момент двигатель М10. В гоночной спецификации этот мотор развивал 155 лошадиных сил – немало, если принять во внимание, что масса автомобиля составляла 470 килограммов. Учитывая официальное соглашение между Lotus и BMW, 23B вполне может рассматриваться именно как BMW.

BMW-Lola T102

Гоночный автомобиль Т102 проектировался BMW для чемпионата Формулы 2, причем создание монокока было отдано на аутсорс – его изготовила компания Lola. Изначально планировалось оснастить Т102 2-литровым 4-цилиндровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр, но регламент серии был изменен – и мотор спешно пришлось «уменьшать» до 1,6 литров за счет нового блока цилиндров, который доставил инженерам немало хлопот. И если 1968 год для Т102 был пристрелочным, то уже в 1969-ом машина стала бороться за призовые места: на этапе в Хоккенхайме баварский болид под управлением Хуберта Хане финишировал вторым, сразу за Matra MS7 Жан-Пьера Бельтуаза, а в гонке на Нюрбургринге – тоже вторым, правда уже с Йозефом Сиффертом за рулем и за «Матрой» Джеки Стюарта. 70-ый год стал последним в карьере Т102.

BMW Isetta Jagdwagen

А как насчет BMW, созданного специально для охоты? И такая машина была: в 1955 году трудовой коллектив завода создал особую «охотничью» версию Isetta для главы компании BMW Курта Доната – заядлого охотника. Шасси машины осталось неизменным, а вот кузов преобразился полностью: пропали и передняя «дверца холодильника», и крыша, зато появились возможность посадки сбоку, а также большой багажник над задней осью для перевозки добычи. 13-сильный автомобильчик был построен в единственном экземпляре и до наших дней не сохранился – на фотографиях представлена его реплика, которая воспроизводит оригинал в мельчайших деталях.

BMW Dixi Lieferwagen

Не секрет, что первый автомобиль BMW, Dixi, был лицензионной копией Austin 7. Это, в свою очередь, означало, что баварцы получили в свое распоряжение сразу несколько версий «семерки», включая развозной фургончик. Сегодня, наверное, нереально представить себе BMW, который развозит продукты по магазинам, а в 1929-1933 годы это было нормой. Всего на Баварском Моторостроительном Заводе изготовили 488 таких машин, большая часть которых оснащалась слабенькими 15-сильными моторчиками.

Frazer Nash-BMW 328 Roadster

За чудо своего рождения немецкая фирма нашла как отблагодарить англичан: с 1935 по 1939 год (т.е. вплоть до начала Второй мировой войны) автомобили BMW поставлялись в Великобританию под именем Frazer Nash-BMW. Право на поставку BMW в страну в 1934 году получила компания AFN Ltd. За исключением правостороннего размещения рулевого управления «Нэши» ничем от обычных BMW не отличались. Список импортируемых моделей был довольно обширным, в него входил даже спортивный родстер 328, который завоевал немало побед в самых престижных европейских соревнованиях, в том числе на знаменитой Mille Miglia.

BMW 328 Wendler Coupe

Начало ХХ века можно смело назвать золотой эпохой коачбилдинга – то есть создания эксклюзивных кузовов на стандартных шасси. Не были исключением из этой тенденции и автомобили BMW: в 1937 году по заказу крупного немецкого промышленника Ганса Клеппера в стенах ателье Wendler родилось особое купе на базе шасси BMW 328. За его дизайн отвечал Рейнхард Кениг-Фашенфельд – ученик известного на всю Германию «гения аэродинамики» Вунибальда Камма. Машина с тремя фарами и без характерных «ноздрей» отличалась невероятной по тем временам эффективностью, ведь со стандартным 80-сильным двигателем она могла разгоняться до 180 километров в час – на 30 больше, чем легкий родстер 328. Поговаривают, что таких машин построили все же две штуки, но до наших дней сохранилась лишь одна.

BMW 502 Marburg

После Второй мировой коачбилдинг какое-то время еще пользовался популярностью – богатеи никуда не исчезли, лишь сменились фамилии. На фото – BMW 502 Marburg студии Autenrieth, которая располагалась в Дармштадте. В 1955 году фирма построила 4 кабриолета и одно купе подобного типа, которые выделялись необычным дизайном передней части. Внутренняя начинка осталась нетронутой – все тот же 100-сильный 8-цилиндровый двигатель. Известно, что до наших дней сохранился лишь один кабриолет Marburg, чья рыночная стоимость составляет более полумиллиона долларов. А вот судьба уникального купе поныне неизвестна – возможно, его когда-нибудь обнаружат в каком-то сарае…

BMW 315 (Kzf. 1)

И напоследок – «Кюбельваген» от BMW, который производился с 1934 по 1937 год. Машина была построена на базе гражданского BMW 315 и, в зависимости от года выпуска, претерпевала незначительные эстетические изменения, которые делали ее внешность более актуальной в соответствии с модельным рядом BMW – речь идет, в первую очередь, о сходстве с гражданской BMW 319. Была у 315 (Kfz.1) и младшая сестренка – BMW 309 (Kfz. 2), которая была компактнее и выпускалась на протяжении еще более короткого периода – с 1934 по 1935-ый. \m

Иллюстрации: BMW