Автомобили из Мюнхена, о которых вы могли не знать

Неизвестные BMW
Автомобили из Мюнхена, о которых вы могли не знать

18 июня

По автомобильным меркам компания BMW не так уж стара – ей всего-то 102 года. Есть ли на страницах ее истории машины, о которых мы можем просто не знать? Если исключить разного рода концепт-кары, то все равно кое-что интересное останется. Следующие 12 автомобилей, несущих на себе эмблемы с флагом Баварии, известны далеко не всем автомобилистам, и мы считаем своим долгом напомнить об их существовании.

BMW 600

В отличие от 600-го «Мерседеса», 600-ый «Бумер» – это нечто компактное, легкое и едва ли устрашающее – наоборот, очень даже милое. Близкий родственник модели Isetta, субкомпактный BMW 600 выпускался с 1957 по 1959 год и выделялся наличием второго ряда сидений, а также дополнительной боковой дверью на правой стороне кузова, через которую, собственно, и осуществлялся доступ «на галерку». Максимальную скорость в 100 километров в час машине обеспечивал оппозитный 2-цилиндровый мотор объемом 0,58 литра и мощностью 19,5 сил, который располагался сзади и имел принудительное воздушное охлаждение. За два года изготовили 34 318 машин – свой вклад в спасение BMW от банкротства модель тоже внесла.

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BMW Glas 3000

Это купе начинало свою жизнь под именем Glas V8 2600, а выпускала его компания Hans Glas GmbH. Фирма хотела создать конкурентоспособное на мировом рынке купе средних размеров – даже заказала кузов у Frua (который, однако, напоминал Maserati – за это журналисты окрестили Glas V8 «Глазерати»), – но потерпела фиаско: слишком много компонентов было скопировано у машин Mercedes и Porsche, а ехать Glas V8 положенные спорткупе 200 километров в час так и не мог. В итоге проект перешел к прямым конкурентам Glas – BMW. Баварцы выпускали купе меньше года, с сентября 1967 года по май 1968-го, причем не поскупились поставить под капот мотор, который Glas так и не хватило духа внедрить – 3-литровый V8, во времена Glas находившийся на стадии прототипа. Иных изменений, если не считать эмблемы BMW, не было – даже фирменные «ноздри» остались не у дел. Во времена BMW было построено 389 таких купе, а в общей сложности тираж модели составил 666 экземпляров. Ирония судьбы…

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BMW M3 GTR

Главная героиня игры Need For Speed Most Wanted стала первой серийной М3, под капот которой был установлен двигатель V8 – речь идет о гоночном двигателе P60B40 с «сухим» картером, который, для адаптации к дорогам общего пользования, был дефорсирован до 350 лошадиных сил. Помимо 8-цилиндрового мотора, версия GTR, созданная для омологации к чемпионату ALMS, выделялась уменьшенным клиренсом, облегченным кузовом, а также специальным аэродинамическим обвесом. Все три уличных экземпляра модели, построенные в 2001 году, были окрашены цвет Titanium Silver. В гоночной спецификации, кстати, машина развивала уже 500 сил.

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BMW 700 RS

Раз уж зашла речь об автоспорте, не лишним будет сказать пару слов BMW 700 RS, которая базировалась на популярнейшей модели 700. Как и гражданские 700-ки пера Джованни Микелотти, 700 RS унаследовала множество компонентов BMW 600 – правда, 2-цилиндровый двигатель RS-ки был форсирован аж до 70 «лошадей». Однако и этой мощности, учитывая снаряженную массу менее полтонны, было достаточно, чтобы одержать 22 победы в различных автоспортивных соревнованиях. Наибольшего успеха машина достигла в Немецком Чемпионате по Подъему на Холм. За рулем 700 RS, коих построили 19 штук (до наших дней дожили два экземпляра), выступали такие знаменитые гонщики, как Жаки Икс и Ханс-Йоахим Штук.

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Lotus-BMW 23B

В 60-е годы Колин Чепмэн выставлял свои машины чуть ли не во всех гоночных сериях, какие только были. Не была исключением и Группа 4. Дабы новая машина для гоночной серии получилась предельно легкой, Чепмэн поступил очень хитро – просто слегка модернизировал шасси от Lotus 22 и водрузил на него легкий двухместный кузов – так получился Lotus 23, один из самых успешных автомобилей Группы 4. Машина оснащалась двигателями от 1 до 1,8 литров, львиная доля которых была изготовлена компанией Cosworth, однако для этапов, где остро требовалась мощность, были изготовлены три экземпляра Lotus-BMW 23B, силовой установкой для которых служил новый на тот момент двигатель М10. В гоночной спецификации этот мотор развивал 155 лошадиных сил – немало, если принять во внимание, что масса автомобиля составляла 470 килограммов. Учитывая официальное соглашение между Lotus и BMW, 23B вполне может рассматриваться именно как BMW.

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BMW-Lola T102

Гоночный автомобиль Т102 проектировался BMW для чемпионата Формулы 2, причем создание монокока было отдано на аутсорс – его изготовила компания Lola. Изначально планировалось оснастить Т102 2-литровым 4-цилиндровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр, но регламент серии был изменен – и мотор спешно пришлось «уменьшать» до 1,6 литров за счет нового блока цилиндров, который доставил инженерам немало хлопот. И если 1968 год для Т102 был пристрелочным, то уже в 1969-ом машина стала бороться за призовые места: на этапе в Хоккенхайме баварский болид под управлением Хуберта Хане финишировал вторым, сразу за Matra MS7 Жан-Пьера Бельтуаза, а в гонке на Нюрбургринге – тоже вторым, правда уже с Йозефом Сиффертом за рулем и за «Матрой» Джеки Стюарта. 70-ый год стал последним в карьере Т102.

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BMW Isetta Jagdwagen

А как насчет BMW, созданного специально для охоты? И такая машина была: в 1955 году трудовой коллектив завода создал особую «охотничью» версию Isetta для главы компании BMW Курта Доната – заядлого охотника. Шасси машины осталось неизменным, а вот кузов преобразился полностью: пропали и передняя «дверца холодильника», и крыша, зато появились возможность посадки сбоку, а также большой багажник над задней осью для перевозки добычи. 13-сильный автомобильчик был построен в единственном экземпляре и до наших дней не сохранился – на фотографиях представлена его реплика, которая воспроизводит оригинал в мельчайших деталях.

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BMW Dixi Lieferwagen

Не секрет, что первый автомобиль BMW, Dixi, был лицензионной копией Austin 7. Это, в свою очередь, означало, что баварцы получили в свое распоряжение сразу несколько версий «семерки», включая развозной фургончик. Сегодня, наверное, нереально представить себе BMW, который развозит продукты по магазинам, а в 1929-1933 годы это было нормой. Всего на Баварском Моторостроительном Заводе изготовили 488 таких машин, большая часть которых оснащалась слабенькими 15-сильными моторчиками.

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Frazer Nash-BMW 328 Roadster

За чудо своего рождения немецкая фирма нашла как отблагодарить англичан: с 1935 по 1939 год (т.е. вплоть до начала Второй мировой войны) автомобили BMW поставлялись в Великобританию под именем Frazer Nash-BMW. Право на поставку BMW в страну в 1934 году получила компания AFN Ltd. За исключением правостороннего размещения рулевого управления «Нэши» ничем от обычных BMW не отличались. Список импортируемых моделей был довольно обширным, в него входил даже спортивный родстер 328, который завоевал немало побед в самых престижных европейских соревнованиях, в том числе на знаменитой Mille Miglia.

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BMW 328 Wendler Coupe

Начало ХХ века можно смело назвать золотой эпохой коачбилдинга – то есть создания эксклюзивных кузовов на стандартных шасси. Не были исключением из этой тенденции и автомобили BMW: в 1937 году по заказу крупного немецкого промышленника Ганса Клеппера в стенах ателье Wendler родилось особое купе на базе шасси BMW 328. За его дизайн отвечал Рейнхард Кениг-Фашенфельд – ученик известного на всю Германию «гения аэродинамики» Вунибальда Камма. Машина с тремя фарами и без характерных «ноздрей» отличалась невероятной по тем временам эффективностью, ведь со стандартным 80-сильным двигателем она могла разгоняться до 180 километров в час – на 30 больше, чем легкий родстер 328. Поговаривают, что таких машин построили все же две штуки, но до наших дней сохранилась лишь одна.

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BMW 502 Marburg

После Второй мировой коачбилдинг какое-то время еще пользовался популярностью – богатеи никуда не исчезли, лишь сменились фамилии. На фото – BMW 502 Marburg студии Autenrieth, которая располагалась в Дармштадте. В 1955 году фирма построила 4 кабриолета и одно купе подобного типа, которые выделялись необычным дизайном передней части. Внутренняя начинка осталась нетронутой – все тот же 100-сильный 8-цилиндровый двигатель. Известно, что до наших дней сохранился лишь один кабриолет Marburg, чья рыночная стоимость составляет более полумиллиона долларов. А вот судьба уникального купе поныне неизвестна – возможно, его когда-нибудь обнаружат в каком-то сарае…

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BMW 315 (Kzf. 1)

И напоследок – «Кюбельваген» от BMW, который производился с 1934 по 1937 год. Машина была построена на базе гражданского BMW 315 и, в зависимости от года выпуска, претерпевала незначительные эстетические изменения, которые делали ее внешность более актуальной в соответствии с модельным рядом BMW – речь идет, в первую очередь, о сходстве с гражданской BMW 319. Была у 315 (Kfz.1) и младшая сестренка – BMW 309 (Kfz. 2), которая была компактнее и выпускалась на протяжении еще более короткого периода – с 1934 по 1935-ый. \m

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Иллюстрации: BMW
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