Китайско-британский бренд MG представил новый недорогой кроссовер MG ZS

Логично, что кроссовер MG ZS второго поколения первым представили в Европе. Это машина сегмента B-SUV, довольно консервативной внешности. Размеры при смене поколений практически не изменились: около 4,3 метров между бамперами.

Интерьер симпатичный и тоже довольно консервативный, без чрезмерных сенсорных чудачеств. Руль сплюснут сверху и снизу, управление «музыкой» и круиз-контролем на спицах — при помощи пары джойстиков. Использован виртуальный щиток приборов с небольшим семидюймовым экраном, хотя на вид он гораздо крупнее за счёт дополнительных секторов по бокам. Нефиксируемый Т-образный селектор трансмиссии установлен на высокой центральной консоли, под широким экраном мультимедиа-системы диагональю 12,3 дюйма — рядок физических кнопок.