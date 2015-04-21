Марка MG показала свой первый серийный кроссовер

Марка MG показала свой первый серийный кроссоверВ Шанхае дебютировал компактный вседорожник MG GS
Компания MG рассекретила первый в своей истории серийный кроссовер GS, предварительные сведения о котором появились в конце 2014 года. Премьера вседорожника состоялась в рамках Шанхайского автосалона.
Компания MG рассекретила первый в своей истории серийный кроссовер GS, предварительные сведения о котором появились в конце 2014 года. Премьера вседорожника состоялась в рамках Шанхайского автосалона.
Кроссовер построен на новой платформе, разработанной совместно с китайской корпорацией SAIC, являющейся владельцем британской марки MG. Габаритная длина модели составила 4500 миллиметров, ширина – 1855 миллиметров, высота – 1675 миллиметров, а размер колесной базы равен 2650 миллиметрам. Новинка получила пластиковый защитный обвес нижней части кузова и спойлер на двери багажного отделения.
Вседорожник будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом. В его моторную гамму войдет 1,5-литровый наддувный мотор мощностью 168 лошадиных сил (250 Нм крутящего момента), а также двухлитровая «турбочетверка», развивающая 220 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Трансмиссии – шестиступенчатая «механика» или «робот» с двумя сцеплениями аналогичного диапазона.
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MG GS можно будет заказать со светодиодными дневными ходовыми огнями, кожаным салоном, а также с информационно-развлекательном комплексом с 6-или 8-дюймовым сенсорным дисплеем.
Китайские продажи MG GS начнутся в первой половине 2015 года, а до Великобритании вседорожник доберется в начале 2016 года. Представители компании отметили, что европейский вариант модели будет отличаться от азиатской версии, но чем именно, не уточнили.