Марка MG показала свой первый серийный кроссовер

Компания MG рассекретила первый в своей истории серийный кроссовер GS, предварительные сведения о котором появились в конце 2014 года. Премьера вседорожника состоялась в рамках Шанхайского автосалона.

Кроссовер построен на новой платформе, разработанной совместно с китайской корпорацией SAIC, являющейся владельцем британской марки MG. Габаритная длина модели составила 4500 миллиметров, ширина – 1855 миллиметров, высота – 1675 миллиметров, а размер колесной базы равен 2650 миллиметрам. Новинка получила пластиковый защитный обвес нижней части кузова и спойлер на двери багажного отделения.