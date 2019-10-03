Mitsubishi построила гибридный кроссовер с газотурбинным двигателем

Ещё одно новшество — человеко-машинный интерфейс с технологиями дополненной реальности и оптического распознавания. С его помощью необходимая информация выводится не на дисплеи, а «накладывается» на лобовое стекло. За безопасность отвечает ассистирующий комплекс Mi-Pilot, который может не только уведомлять водителя о возможности столкновения, но и брать управление на себя.