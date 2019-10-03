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12:02

Mitsubishi построила гибридный кроссовер с газотурбинным двигателем

Концепт Mi-Tech покажут публике на Токийском автосалоне

Компания Mitsubishi опубликовала второе изображение концепта, который покажут публике на 46-м Токийском автосалоне в конце октября. Он называется Mi-Tech, оснащен гибридной силовой установкой и электрическим полным приводом.

Концепт Mi-Tech описывают как «электрический кроссовер, дарящий беспрецедентное удовольствие от вождения и уверенность на любом покрытии и в любую погоду». Вседорожник оборудован гибридной силовой установкой с четырьмя электромоторами и выполняющим роль генератора компактным газотурбинным двигателем. Моторы установлены попарно на каждой оси и обеспечивают оптимальное распределение момента между колесами. Такая система полного привода получила название Quad Motor with Dual Motor AYC.

Ещё одно новшество — человеко-машинный интерфейс с технологиями дополненной реальности и оптического распознавания. С его помощью необходимая информация выводится не на дисплеи, а «накладывается» на лобовое стекло. За безопасность отвечает ассистирующий комплекс Mi-Pilot, который может не только уведомлять водителя о возможности столкновения, но и брать управление на себя.

Super Height K-Wagon Concept

Помимо Mi-Tech, на автосалоне в Токио Mitsubishi покажет концептуальный вседорожный микровэн Super Height K-Wagon, прообраз Outlander четвертого поколения в виде шоу-кара Engelberg Tourer и коммерческую версию системы Dendro Drive House (DDH) для подключения электрифицированных автомобилей к домашней электросети.