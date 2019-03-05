Посмотрите, каким будет Mitsubishi Outlander следующего поколения

Наклонный кожух центрального тоннеля приподнят, словно на Porsche Cayenne или Panamera текущего поколения, и стыкуется непосредственно с панелью приборов. На него вынесен и селектор режимов движения, и шайба выбора режимов работы полного привода, и пульт климат-контроля. А внутри него обустроен просторный бокс для мелочевки.

Салон выполнен в трехрядной компоновке — с двумя парами отдельных кресел на первых двух рядах и диванчиком сзади.