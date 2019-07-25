Посмотрите, как «Миата» с 717-сильным мотором Hellcat жжет покрышки

Стоковая Mazda MX-5 третьего поколения оснащается двухлитровым мотором отдачей 160 лошадиных сил. Модификация с таким двигателем и шестиступенчатой механической трансмиссией разгоняется до 100 километров в час за 7,6 секунд.

В начале июля энтузиасты из Hoonigan показали другой свой проект, 600-сильный Mini Cooper. Крошечный автомобиль дополнительно облегчили, убрав лишние детали — например, всю обшивку салона и капот. В итоге вес удалось довести до отметки в 680 килограммов. После этого автомобиль, разумеется, отправили на трек, где он за считанный секунды превратил покрышки в лоскуты.