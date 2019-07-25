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15:05

Посмотрите, как «Миата» с 717-сильным мотором Hellcat жжет покрышки

И пускает разноцветный дым

Посмотрите на дрифт в исполнении одного из самых безумных свап-проектов последнего времени: крошечной Mazda MX-5, весом чуть больше тонны, с мотором от Dodge Challenger SRT Hellcat мощностью 717 лошадиных сил.

Автомобиль построили Hoonigan Daily Transmission, на их же канале опубликован ролик, как сумасшедший автомобиль крутит пончики и практически моментально сжигает резину. Лошадиных сил в V8 от «Адской кошки» или «Ведьмы» настолько много, что крошечная Miata дрифтит даже на шестой передаче — от малейшего нажатия на педаль газа автомобиль моментально начинает перегазовывать и уходит в занос.

Стоковая Mazda MX-5 третьего поколения оснащается двухлитровым мотором отдачей 160 лошадиных сил. Модификация с таким двигателем и шестиступенчатой механической трансмиссией разгоняется до 100 километров в час за 7,6 секунд.

В начале июля энтузиасты из Hoonigan показали другой свой проект, 600-сильный Mini Cooper. Крошечный автомобиль дополнительно облегчили, убрав лишние детали — например, всю обшивку салона и капот. В итоге вес удалось довести до отметки в 680 килограммов. После этого автомобиль, разумеется, отправили на трек, где он за считанный секунды превратил покрышки в лоскуты.