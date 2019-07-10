«Миаталенд»: лучший отель в мире для поклонников «Мазды» MX-5

Отель построен на базе старого каменного дома XVII века. Номера в нем различаются по цветам — каждая комната названа в честь одного из заводских оттенков, которые Mazda использовала для окрашивания кузовов MX-5. Так, постояльцы могут пожить в комнатах Mariner Blue, Sunburst Yellow, Soul Red и Crystal White. Оформление комнат продолжает мотивы «Миаталенда» — комнаты украшены барельефами в виде «Миаты», а ключи от номеров выглядят как ключи от автомобиля.

Но самое интересно находится на территории отеля: там располагается коллекция Манчини из более чем 40 «Мазд». Разумеется, в коллекции есть все четыре поколения MX-5, включая редкие модификации: «турбомиату» BBR Turbo NA, спецверсию Miracle Edition NB с шестиступенчатой короткоходной коробкой и кожаным салоном и гоночную NC из серии Open Race.