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14:06

«Миаталенд»: лучший отель в мире для поклонников «Мазды» MX-5

Он находится в Италии и может похвастаться самой большой частной коллекцией родстеров

В Италии с 2017 года работает отель, который точно придется по душе всем поклонникам японского автопрома. Его владелец, Андреа Манчини, всю свою жизнь посвятил коллекционированию «Миат», и два года назад решил открыть отель, в котором все пропитано духом легендарного родстера. По словам самого Манчини, он сумел собрать самую большую частную коллекцию в мире.
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Отель построен на базе старого каменного дома XVII века. Номера в нем различаются по цветам — каждая комната названа в честь одного из заводских оттенков, которые Mazda использовала для окрашивания кузовов MX-5. Так, постояльцы могут пожить в комнатах Mariner Blue, Sunburst Yellow, Soul Red и Crystal White. Оформление комнат продолжает мотивы «Миаталенда» — комнаты украшены барельефами в виде «Миаты», а ключи от номеров выглядят как ключи от автомобиля.

Но самое интересно находится на территории отеля: там располагается коллекция Манчини из более чем 40 «Мазд». Разумеется, в коллекции есть все четыре поколения MX-5, включая редкие модификации: «турбомиату» BBR Turbo NA, спецверсию Miracle Edition NB с шестиступенчатой короткоходной коробкой и кожаным салоном и гоночную NC из серии Open Race.

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Но самые ценные экземпляры коллекции еще более уникальные — например, модификация RS Limited, которая была выпущена в 1994 году тиражом 500 автомобилей под суббрендом Eunos, рассчитанным только на японский рынок. В коллекции есть еще одна модель, выпущенная под эгидой этой марки: Eunos V Special Type II 1993 года выпуска.

Кроме того, в его коллекции есть три автомобиля от бренда, которого уже не существует. Речь идет о компании M2, еще одном суббренде Mazda, под началом которого должны были разрабатываться нишевые автомобили на основе уже существующих моделей. В коллекции у Манчини есть один из 300 родстеров M2 1001, роскошный M2 1002 и спортивная M2 1028 с облегченным кузовом и форсированным мотором.

Манчини разрешает постояльцам ездить на некоторых родстерах, чтобы исследовать близлежащие озера и винодельни, но модели M2 он не дает никому. Он настолько бережно относится к этим трем автомобилям, что когда немецкий офис «Мазды» отправил к нему съемочную группу и профессионального гонщика, чтобы сделать небольшой тест-драйв одной из M2, Манчини сказал, что скорее отрубит ему руку, чем пустит за руль редкого родстера.

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