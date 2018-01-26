Представлена реинкарнация микрокара BMW Isetta – электрокар Microlino

Швейцарская компания Micro Mobility Systems, с конца 1990-х выпускающая самокаты и скутеры, представила финальный прототип своего первого автомобиля – Microlino. Машина, созданная в стилистике легендарного микрокара BMW Isetta, появится на европейском рынке весной текущего года.

Впервые о Microlino стало известно три года назад, когда появились ее первые изображения. В 2016-м на Женевском моторшоу дебютировал первый прототип автомобиля, а сейчас показана машина, которая уже на 95 процентов является товарным экземпляром.

Габаритная длина микрокара составляет 2435 миллиметров, ширина – 1500 миллиметров, объем багажника – 300 литров. Масса автомобиля достигает 450 килограммов.

Как и у «Изетты», у Microlino полностью открывается передняя часть кузова, скомпонованная вместе с рулем, а сзади – узкая колея с двумя колесами.

Новинка будет оснащаться 20-сильным электромотором и литий-железофосфатными аккумуляторами, доступными в двух вариантах мощности – восемь и 14,4 киловатт-часа. Первый из них обеспечит запас хода в 120 километров, второй – в 215 километров.

С нуля до 50 километров в час Microlino сможет ускориться за пять секунд. Максимальная скорость – 90 километров в час.

На данный момент компания собрала около 4,6 тысячи предзаказов на Microlino. Стоимость – от 12 тысяч евро. Собирать машину будет итальянская фирма Tazzari.