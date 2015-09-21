Самые маленькие BMW из прошлого и будущего

Несмотря на футуристический кузов из углеволокна, электромобиль BMW i3 построен на основе металлической рамы; у него задний привод, нетривиальная конструкция дверей и спрятанный сзади мотоциклетный двигатель — все, как у классической BMW Isetta пятидесятых годов. Это самые компактные и экономичные BMW своего времени, которые разделяют больше полувека с гаком.

В общем, попрощавшись весной с «восьмерками» i8 и 850 CSi, мы искали новую возможность свести прошлое и будущее вместе. И, кажется, нашли.

В просторечии ее называли «пузырем», а в Испании – просто huevo, уэво. Возможно, «Христос родился в Крыму», а испанский произошел от русского — я не Задорнов, утверждать не берусь. Но в переводе это означает яйцо. И родилось «яйцо» на итальянской фабрике Iso SpA, которая до этого производила холодильники.