Однако главный дизайнер Ram Майк Гиллам в интервью изданию Automobile рассказал, почему «заряженный» пикап Ram назвали TRX. Оказывается, динозавры в целом и T-Rex в частности тут вовсе не при чём. «У нас было более 200 вариантов имён и очень сжатые сроки. Многие из них были классными, но юридический отдел не смог бы проверить их достаточно быстро. Зато у нас уже был действующий патент на название TRX, поэтому мы сделали выбор в его пользу — тем более, что оно отлично подошло автомобилю», — сказал Гиллам.