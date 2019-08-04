Американцы сделали из армейского «Хаммера» роскошный внедорожник

Как и предыдущие рестомоды H1 от Mil-Spec, автомобиль оснащён могучим 6,6-литровым дизельным мотором Duramax V8, который развивает мощность в 500 лошадиных сил и крутящий момент в 1355 Н·м. В паре с дизелем работает старая добрая шестиступенчатая автоматическая коробка передач Allison. Тюнеры также заменили «родную» раздаточную коробку Hummer на более простую NVG 242, которую сегодня ставят на разные пикапы GM.
Кузов седьмого «Хаммера» окрашен чёрной краской Deep Sky Black, которая содержит кевларовое волокно и отличается матовой поверхностью. Спереди можно заметить новые светодиодные фары от американского бренда J.W. Speaker. Шасси получило усиленные полуоси и портальные мосты от настоящего армейского Humvee. Ход подвески составляет 33 сантиметра. На всех колёсах стоят мощные тормоза Wilwood с шестипоршневыми суппортами.
В интерьере появилась кожа Nappa с модной ромбовидной прострочкой, сиденья оборудовали регулируемым поясничным подпором, а неказистый руль заменили на итальянский модели Momo Prototipo. За музыку отвечает информационно-развлекательная система американской марки JL Audio. Все металлические детали салона окрашены в чёрный цвет для пущей брутальности. С места до 100 км/ч H1 разгоняется за семь секунд.