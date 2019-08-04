Американцы сделали из армейского «Хаммера» роскошный внедорожник

Как и предыдущие рестомоды H1 от Mil-Spec, автомобиль оснащён могучим 6,6-литровым дизельным мотором Duramax V8, который развивает мощность в 500 лошадиных сил и крутящий момент в 1355 Н·м. В паре с дизелем работает старая добрая шестиступенчатая ​​автоматическая коробка передач Allison. Тюнеры также заменили «родную» раздаточную коробку Hummer на более простую NVG 242, которую сегодня ставят на разные пикапы GM.