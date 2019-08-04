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12:00

Американцы сделали из армейского «Хаммера» роскошный внедорожник

Мичиганские тюнеры показали новый рестомод Hummer H1

Американское ателье Mil-Spec Automotive из города Бирмингем штата Мичиган выпустило седьмой внедорожник на базе военного Hummer H1.

Как и предыдущие рестомоды H1 от Mil-Spec, автомобиль оснащён могучим 6,6-литровым дизельным мотором Duramax V8, который развивает мощность в 500 лошадиных сил и крутящий момент в 1355 Н·м. В паре с дизелем работает старая добрая шестиступенчатая ​​автоматическая коробка передач Allison. Тюнеры также заменили «родную» раздаточную коробку Hummer на более простую NVG 242, которую сегодня ставят на разные пикапы GM.

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Кузов седьмого «Хаммера» окрашен чёрной краской Deep Sky Black, которая содержит кевларовое волокно и отличается матовой поверхностью. Спереди можно заметить новые светодиодные фары от американского бренда J.W. Speaker. Шасси получило усиленные полуоси и портальные мосты от настоящего армейского Humvee. Ход подвески составляет 33 сантиметра. На всех колёсах стоят мощные тормоза Wilwood с шестипоршневыми суппортами.

В интерьере появилась кожа Nappa с модной ромбовидной прострочкой, сиденья оборудовали регулируемым поясничным подпором, а неказистый руль заменили на итальянский модели Momo Prototipo. За музыку отвечает информационно-развлекательная система американской марки JL Audio. Все металлические детали салона окрашены в чёрный цвет для пущей брутальности. С места до 100 км/ч H1 разгоняется за семь секунд.