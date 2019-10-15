Пикап Jeep обзавёлся экстремальной версией для армии

По фоторафиям видно, что Gladiator XMT (eXtreme Military-grade Truck) отличается силовым передним бампером, кенгурином, лебёдкой, специальными сиденьями с четырёхточечными ремнями безопасности, антеннами связи, а также может быть укомплектован лёгкими трубчатыми дверями или получить надстройку с оборудованием. Вдобавок у армейского пикапа оригинальные зеркала и особые внедорожные шины BFGoodrich. Грузоподъёмность военного «Гладиатора» — 726 килограммов. Пикап способен тянуть прицеп полной массой до 3,5 тонн.
Руководитель марки Jeep в Северной Америке подчеркнул, что Gladiator является идеальной основой для сверхмощного военного концептуального автомобиля, поскольку он отличается выдающейся геометрической проходимостью и практичностью. У концерна Fiat-Chrysler большие планы на армейскую версию «Гладиатора»: руководство намерено продвигать многоцелевой легкий пикап на новых рынках вооружений.
Под капотом «Гладиатора» XMT установят штатные двигатели: 3,0-литровый дизельный V6 мощностью 264 лошадиные силы и крутящим моментом 599 Нм или бензиновый 3,6-литровый V6 мощностью 289 лошадиных сил (крутящий момент 353 Нм).
Если поступят заказы, то серийное производство армейской версии «Гладиатора» может начаться в третьем квартале 2020 года. В AM General готовы разработать узкоспециализированные версии военного внедорожника.
Американская пресса считает, что Jeep разрабатывает высокопроизводительный Gladiator Hercules с бензиновым двигателем мощностью свыше 500 лошадиных сил. В объектив фотошпионов не раз попадали закамуфлированные версии пикапа с пересмотренной системой охлаждения. В компании Jeep скорый дебют «заряженного» пикапа не комментируют.