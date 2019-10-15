Пикап Jeep обзавёлся экстремальной версией для армии

Руководитель марки Jeep в Северной Америке подчеркнул, что Gladiator является идеальной основой для сверхмощного военного концептуального автомобиля, поскольку он отличается выдающейся геометрической проходимостью и практичностью. У концерна Fiat-Chrysler большие планы на армейскую версию «Гладиатора»: руководство намерено продвигать многоцелевой легкий пикап на новых рынках вооружений.

Под капотом «Гладиатора» XMT установят штатные двигатели: 3,0-литровый дизельный V6 мощностью 264 лошадиные силы и крутящим моментом 599 Нм или бензиновый 3,6-литровый V6 мощностью 289 лошадиных сил (крутящий момент 353 Нм).