Найдена Honda Civic с пробегом 1,6 миллиона километров

Большие пробеги не редкость для Америки. В 2018 году стало известно о водителе-экспедиторе Фарре Хейнс, которая с 2013 года проехала на своем седане Hyundai Elantra более миллиона миль. В среднем за год Хейнс проезжает около 200 тысяч миль (320 000 километров). Ее седан по-прежнему оснащен оригинальным двигателем и внешне ничем не отличается от обычной машины.