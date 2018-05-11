Автомобили сняли в самом дорогом торговом центре мира

Пульс

Видео: два суперкара Audi R8 в здании за миллиард долларов

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11 мая 2018

Два суперкара Audi R8 сфотографировали в самом дорогом торговом центре мира – Al Hazm в катарской Дохе, на строительство которого было потрачено более 825 миллионов долларов. Снимки машин размещены в «Фейсбуке» фотографа Auditography, а видеоролик – на его YouTube-канале.

[Тест-драйв: Audi R8 V10 plus против Porsche 911 Turbo S](https://motor.ru/testdrives/r8vs911.htm)

Тест-драйв: Audi R8 V10 plus против Porsche 911 Turbo S

Для строительства торгового центра было использовано около 60 тысяч тонн камней и мрамора, доставленных из Палестины и Тосканы. Задачей было построить здание в стиле европейских торговых рядов XVIII века с массивными колоннами, арками и куполами. Сейчас Al Hazm называют «торговым центром для миллионеров».

В съемке участвовали Audi R8 в модификациях с полным и задним приводом. Оба автомобиля оснащаются десятицилиндровыми двигателями объемом 5,2 литра, однако в первом случае агрегат выдает 610 сил, а во втором – 540 сил.

Полноприводный вариант набирает «сотню» за 3,2 секунды, а заднеприводный – 3,7 секунды. Моноприводный суперкар выпущен ограниченным тиражом в 999 машин.

Потрясающие гаражи

Места, в которых хочется жить вместе с машиной

Фото Auditography
Теги:
AudiR8Суперкары
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