Российским водителям хотят запретить злоупотреблять «аварийкой»

По словам Милонова, в крупных городах России «сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, включив «аварийку». «Они паркуются в два, три, а то и в четыре ряда, снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума, – пояснил депутат. – Иными словами, они злоупотребляют этим световым сигналом, бросают автомобили и уходят по своим делам».

Милонова также возмутили участившиеся случаи «преднамеренного и несанкционированного перекрытия дорог». Речь идет о ситуациях, когда, например, музыканты, промоутеры, члены автоклубов, велосипедисты и блогеры останавливают движение транспорта в угоду личным интересам.