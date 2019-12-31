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13:07

Российским водителям хотят запретить злоупотреблять «аварийкой»

С таким предложением к главе ГИБДД обратился Виталий Милонов

© Антон Уханов, Мотор.Ру
Лиза Будрина
Депутат Виталий Милонов заявил, что необходимо ввести новые штрафы: для автомобилистов – за злоупотребление «аварийкой», а для блогеров и музыкантов – за то, что они провоцируют пробки. Свое предложение он направил главе Госавтоинспекции России Михаилу Черникову, сообщает РИА «Новости».

По словам Милонова, в крупных городах России «сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, включив «аварийку». «Они паркуются в два, три, а то и в четыре ряда, снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума, пояснил депутат. – Иными словами, они злоупотребляют этим световым сигналом, бросают автомобили и уходят по своим делам».

Милонова также возмутили участившиеся случаи «преднамеренного и несанкционированного перекрытия дорог». Речь идет о ситуациях, когда, например, музыканты, промоутеры, члены автоклубов, велосипедисты и блогеры останавливают движение транспорта в угоду личным интересам.

Например, неделей ранее подобный инцидент произошел в Москве на Новом Арбате. Рэпер Гриша Зироян, выступающий под псевдонимом Ziroy, перекрыл движение в час пик ради съемок клипа. Позже он был задержан правоохранителями на 48 часов. Вместе с тем сотрудники ГИБДД составили протоколы об административном правонарушении в отношении шести водителей.

Источник: РИА «Новости»