В Малайзии появится новый национальный автомобиль

Эскизы первой модели — электрического кроссовера Mimco Alif — нарисованы GFG Style. Модель будет предлагаться в нескольких вариантах, получит тяговую батарею емкостью 95 киловатт-часов и сможет проезжать без подзарядки до 450 километров. Заявлена максимальная скорость в 230 километров в час. В планах APC экспансия на мировые рынки, в том числе в Европу, и 60 тысяч проданных автомобилей в год, 80 процентов из которых придется на экспорт.