В Малайзии появится новый национальный автомобиль

Местные СМИ сообщают, что в тендере участвуют две компании: Elenvi Otomotif и Alam Perkasa Consortium (APC). Последняя намерена создать национального автопроизводителя Malaysian International Motor Company (Mimco) и заявляет о сотрудничестве с «ведущим итальянским производителем композитных материалов», а также студией GFG Style, основанной Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио. Новое предприятие, говорят представители APC, не требуется никаких инвестиций и может быть запущено в любой момент.
В случае выигрыша в тендере на разработку машины, APC готова представить ездовой прототип в течение шести месяцев и выставить его на Женевском автосалоне в марте следующего года. У консорциума есть права на использование платформы AMP (Advanced Modular Platform), разработанной Tata Motors, так что теоретически он может выпускать любые автомобили — от ситикаров до полноразмерных кроссоверов.
Эскизы первой модели — электрического кроссовера Mimco Alif — нарисованы GFG Style. Модель будет предлагаться в нескольких вариантах, получит тяговую батарею емкостью 95 киловатт-часов и сможет проезжать без подзарядки до 450 километров. Заявлена максимальная скорость в 230 километров в час. В планах APC экспансия на мировые рынки, в том числе в Европу, и 60 тысяч проданных автомобилей в год, 80 процентов из которых придется на экспорт.
Продажи электрического кроссовера в Малайзии могут начаться в 2022 году. На другие рынке модель выйдет не раньше 2023 года, после окончания «климатических испытаний». Все компоненты автомобиля, в том числе силовой установки, будут изготовлены малайзийскими фирмами или совместными предприятиями, находящимися на территории страны.
Недавно свой автопроизводитель появился во Вьетнаме. Компания Vinfast приобрела у BMW права на использование платформ X5 и 5-Series, а также двигатели N20. Под новой маркой будут выпускать две модели: кроссовера LUX SA2.0 и седана LUX A2.0. Их собираются продавать и в России.