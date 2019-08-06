Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:12

В Малайзии появится новый национальный автомобиль

Это будет электрический кроссовер с запасом хода 450 километров

Правительство Малайзии объявило о начале работы над проектом нового национального автомобиля, который планируется реализовать при поддержке итальянских компаний. По предварительной информации, это будет электрический кроссовер. Старт продаж новинки запланирован на 2022 год.

Местные СМИ сообщают, что в тендере участвуют две компании: Elenvi Otomotif и Alam Perkasa Consortium (APC). Последняя намерена создать национального автопроизводителя Malaysian International Motor Company (Mimco) и заявляет о сотрудничестве с «ведущим итальянским производителем композитных материалов», а также студией GFG Style, основанной Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио. Новое предприятие, говорят представители APC, не требуется никаких инвестиций и может быть запущено в любой момент.

В случае выигрыша в тендере на разработку машины, APC готова представить ездовой прототип в течение шести месяцев и выставить его на Женевском автосалоне в марте следующего года. У консорциума есть права на использование платформы AMP (Advanced Modular Platform), разработанной Tata Motors, так что теоретически он может выпускать любые автомобили — от ситикаров до полноразмерных кроссоверов.

Эскизы первой модели — электрического кроссовера Mimco Alif — нарисованы GFG Style. Модель будет предлагаться в нескольких вариантах, получит тяговую батарею емкостью 95 киловатт-часов и сможет проезжать без подзарядки до 450 километров. Заявлена максимальная скорость в 230 километров в час. В планах APC экспансия на мировые рынки, в том числе в Европу, и 60 тысяч проданных автомобилей в год, 80 процентов из которых придется на экспорт.

Вьетнамский Vinfast LUX SA2.0 c дизайном Pininfarina.

Продажи электрического кроссовера в Малайзии могут начаться в 2022 году. На другие рынке модель выйдет не раньше 2023 года, после окончания «климатических испытаний». Все компоненты автомобиля, в том числе силовой установки, будут изготовлены малайзийскими фирмами или совместными предприятиями, находящимися на территории страны.

Недавно свой автопроизводитель появился во Вьетнаме. Компания Vinfast приобрела у BMW права на использование платформ X5 и 5-Series, а также двигатели N20. Под новой маркой будут выпускать две модели: кроссовера LUX SA2.0 и седана LUX A2.0. Их собираются продавать и в России.