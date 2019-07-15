Марка MINI решила отказаться от бензина, дизеля и гибридов

Первый электрический автомобиль производитель официально представил в конце июля. Модель MINI Cooper SE комплектуется 184-сильным электромотором и батареей ёмкостью 32,6 киловатт-часа. Разгон до «сотни» занимает у новинки 7,3 секунды, а пробег на одной зарядке достигает 270 километров. MINI шла к этому около 10 лет — первый экспериментальный электрокар появился еще в 2009 году, компания построила для тестов несколько сотен прототипов, но в серию MINI E так и не пошел.