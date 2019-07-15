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13:47

Марка MINI решила отказаться от бензина, дизеля и гибридов

Полный переход на электромоторы должен произойти к 2030 году

Производитель компактных городских автомобилей MINI в ближайшие 10 лет планирует полностью отказаться от бензиновых, дизельных и даже гибридных моторов и перевести все свои автомобили на полностью электрические двигатели. Эту информацию подтвердил управляющий директор MINI Питер Шварценбауэр.
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Как рассказал Шварценбауэр изданию Auto Express, требования крупных европейских городов к экологичности автомобилей ужесточаются все больше и больше, поэтому, чтобы сохранить присутствие на рынке, компания уже сейчас начала работу над снижением уровня выбросов. Кроме того, в компании отметили растущий интерес к электрокарам, что тоже говорит в пользу полного перехода на экологичные автомобили.

Шварценбауэр добавил, что для компании стал сюрпризом высокий интерес к первому электрическому MINI. По его словам, автомобиль встретили гораздо теплее, нежели предполагали маркетологи, поэтому электрификация — абсолютно верное направление для развития компании.

«Постепенно мы полностью электрифицируем всю линейку MINI — это идеально впишется в нашу концепцию, ведь первая марка, которая приходит на ум при упоминании городского автомобиля, — это MINI»

Первый электрический автомобиль производитель официально представил в конце июля. Модель MINI Cooper SE комплектуется 184-сильным электромотором и батареей ёмкостью 32,6 киловатт-часа. Разгон до «сотни» занимает у новинки 7,3 секунды, а пробег на одной зарядке достигает 270 километров. MINI шла к этому около 10 лет — первый экспериментальный электрокар появился еще в 2009 году, компания построила для тестов несколько сотен прототипов, но в серию MINI E так и не пошел.

По словам руководителя компании, полный переход на электричество случится не раньше 2030 года. Это логичный срок, особенно учитывая, что с 2040 года в Великобритании полностью запретят продавать автомобили на бензине и дизельном топливе. Местные власти уже выделили 255 миллионов фунтов на снижение выбросов от дизельных автомобилей, а за ближайшие 20 лет планируют полностью отказаться от неэкологичного транспорта.

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