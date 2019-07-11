Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:10

Конкуренты первого электрического MINI

Батарейные ситикары, которые уже продаются или появятся в ближайшее время

В линейке MINI появилась первая серийная модель с электрической силовой установкой — это трёхдверный Cooper SE, техническая начинка которого позаимствована у BMW i3S, а кузов — у обычного Cooper S. Батарейный «Купер» вряд ли составит серьёзную конкуренцию таким популярным моделям, как Nissan Leaf, но поможет компании уложиться в действующие нормы по объёму вредных выбросов. Причина — низкий запас хода и отсутствие ощущения новизны. А ведь в следующем году нас ожидает целая россыпь электрических моделей от Volkswagen, Honda и Mercedes-Benz — вот они-то и станут главной головой болью MINI. 

Загрузка...
Загрузка...