Конкуренты первого электрического MINI

Батарейные ситикары, которые уже продаются или появятся в ближайшее время

В линейке MINI появилась первая серийная модель с электрической силовой установкой — это трёхдверный Cooper SE, техническая начинка которого позаимствована у BMW i3S, а кузов — у обычного Cooper S. Батарейный «Купер» вряд ли составит серьёзную конкуренцию таким популярным моделям, как Nissan Leaf, но поможет компании уложиться в действующие нормы по объёму вредных выбросов. Причина — низкий запас хода и отсутствие ощущения новизны. А ведь в следующем году нас ожидает целая россыпь электрических моделей от Volkswagen, Honda и Mercedes-Benz — вот они-то и станут главной головой болью MINI.