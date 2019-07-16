Alpina хотела построить «заряженный» MINI. Но потом передумала

По словам Бофензипена, «заряженный» хэтчбек мог бы стать самой доступной моделью в линейке Alpina. В начале 2000-х инженеры собрали и протестировали прототип, однако превратить его в серийную модель оказалось сложнее и дороже, чем предполагалось изначально. Глава компании добавил, что проблемы денежных затрат «усугублялись тем фактом, что оригинальный MINI не является частью наследия Alpina».

Та же участь постигла и BMW i8. Ранее стало известно, что руководство немецкой марки запретило Alpina работать над более мощной версией гибрида, так как «такой автомобиль не соответствует идеологии ''зеленого'' суббренда i». Кроме того, такая машина могла бы составить конкуренцию моделям M-линейки.