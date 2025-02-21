MINI Cooper получил «оксфордское» исполнение

MINI Cooper получил «оксфордское» исполнениеЦена в пересчете на рубли — от 2,2 миллиона
У Cooper Oxford Edition «обутые» в летние шины 18-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика и панорамный люк на крыше. Красить такой хэтчбек будут в три цвета: синий Blazing Blue Metallic, белый Nanuq White Metallic и желтый Sunny Side Yellow.
В салоне установлены двухцветные спортивные кресла, обитые веганской кожей Vescin и тканью. С ними сочетается отделка потолка антрацитового цвета. Также в оснащение входят двухзонный климат-контроль и визитная карточка MINI — круглый 9,4-дюймовый дисплей.
В списке помощников водителя — система предотвращения лобового столкновения, помощник по удержанию в полосе, парковочный ассистент и другие. В MINI упомянули, что тираж будет ограниченным, но цифр не назвали. Прием предварительных заказов с депозитом в размере 100 долларов уже открыт.
Как и другие производители, MINI оказалась втянута в ценовые войны с китайскими марками. На фоне конкуренции с BYD ей пришлось отказаться от электрического кабриолета Cooper Convertible — спрос был слишком низким. Теперь любителям открытых MINI придется довольствоваться обычныйм Cooper с ДВС.