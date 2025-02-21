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Опубликовано 21 февраля 2025, 16:03
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MINI Cooper получил «оксфордское» исполнение

Цена в пересчете на рубли — от 2,2 миллиона
MINI представила Cooper в лимитированном исполнении Oxford Edition. Принадлежащая BMW марка запустила в США продажи «оксфордского» MINI Cooper. За основу спецверсии взят хэтчбек начального уровня с двумя либо четырьмя дверями, который приводится в движение двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 163 лошадиные силы (249 Нм крутящего момента), работающей в связке с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Цена стартует с относительно гуманных 24 950 долларов, что равно примерно 2,2 миллиона рублей по текущему курсу.
MINI Cooper получил «оксфордское» исполнение
© BMW of North America
Мария Руцкая

У Cooper Oxford Edition «обутые» в летние шины 18-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика и панорамный люк на крыше. Красить такой хэтчбек будут в три цвета: синий Blazing Blue Metallic, белый Nanuq White Metallic и желтый Sunny Side Yellow.

© BMW of North America

В салоне установлены двухцветные спортивные кресла, обитые веганской кожей Vescin и тканью. С ними сочетается отделка потолка антрацитового цвета. Также в оснащение входят двухзонный климат-контроль и визитная карточка MINI — круглый 9,4-дюймовый дисплей.

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В списке помощников водителя — система предотвращения лобового столкновения, помощник по удержанию в полосе, парковочный ассистент и другие. В MINI упомянули, что тираж будет ограниченным, но цифр не назвали. Прием предварительных заказов с депозитом в размере 100 долларов уже открыт.

Как и другие производители, MINI оказалась втянута в ценовые войны с китайскими марками. На фоне конкуренции с BYD ей пришлось отказаться от электрического кабриолета Cooper Convertible — спрос был слишком низким. Теперь любителям открытых MINI придется довольствоваться обычныйм Cooper с ДВС.

Источник:MINI USA
Автор:Мария Руцкая
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