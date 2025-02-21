MINI Cooper получил «оксфордское» исполнение

Цена в пересчете на рубли — от 2,2 миллиона

MINI представила Cooper в лимитированном исполнении Oxford Edition. Принадлежащая BMW марка запустила в США продажи «оксфордского» MINI Cooper. За основу спецверсии взят хэтчбек начального уровня с двумя либо четырьмя дверями, который приводится в движение двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 163 лошадиные силы (249 Нм крутящего момента), работающей в связке с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Цена стартует с относительно гуманных 24 950 долларов, что равно примерно 2,2 миллиона рублей по текущему курсу.