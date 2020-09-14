Рассекречена внешность обновлённого MINI Cooper S

Судя по фотографии, британский хэтчбек с обновлением получит более агрессивную внешность с минималистичным передком. На смену хромированным элементам пришёл чёрный глянец, изменилась окантовка фар, бампер лишился противотуманок, а колёсные диски стали семиспицевыми и получили новый дизайн.
Внешность обновлённого хэтчбека напоминает концепт-кар Rocketman, который дебютировал на автосалоне в Женеве ещё в 2011 году.
Актуальный MINI Cooper S второго поколения встал на конвейер в 2014 году. Трёхдверный хэтчбек приводит в движение двухлитровый наддувный мотор мощностью 192 лошадиные силы и 280 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет шестиступенчатая механическая коробка или автомат. Привод – только передний.
В России стоимость MINI Cooper S варьируется от 1 925 000 до 2 046 000 рублей.
Ранее стало известно, что компания MINI может избавиться от кабриолета Cooper Convertible. Из-за падения спроса и моды на кроссоверы и внедорожники двухдверку могут снять с производства после почти 20 лет на конвейере.