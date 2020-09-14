Рассекречена внешность обновлённого MINI Cooper S

Судя по фотографии, британский хэтчбек с обновлением получит более агрессивную внешность с минималистичным передком. На смену хромированным элементам пришёл чёрный глянец, изменилась окантовка фар, бампер лишился противотуманок, а колёсные диски стали семиспицевыми и получили новый дизайн.

Внешность обновлённого хэтчбека напоминает концепт-кар Rocketman, который дебютировал на автосалоне в Женеве ещё в 2011 году.