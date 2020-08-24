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Кабриолет MINI Cooper Convertible могут снять с производства

Открытый вариант модели может исчезнуть в 2024 году

Мария Евдокимова
Компания MINI планирует попрощаться с кабриолетом Cooper Convertible. Из-за падения спроса и моды на кроссоверы и внедорожники двухдверку могут снять с производства после почти 20 лет на конвейере. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на источник, близкий к британской марке.

В прошлом году MINI удалось продать чуть более четырех тысяч кабриолетов в США. Это на 25 процентов меньше, чем годом ранее. Производство модели текущего поколения по плану завершается в феврале 2024 года. Вероятно, тогда же будет собран и последний кабриолет.

MINI Cooper Convertible предлагается в трех модификациях: стандартной Cooper и «заряженных» Cooper S и John Cooper Works. Последний приводится в движение двухлитровым четырехцилиндровым «твин-турбо» мощностью 231 лошадиная сила. С места до 60 миль (96,5 километров) в час такой кабриолет разгоняется за 6,3 секунды, а максимальная скорость составляет 240 километров в час. Пару двигателю на кабриолете составляет безальтернатичный восьмиступенчатый автомат.

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Цены в США стартуют с 27 000 долларов, в Великобритании – с 20 630 фунтов стерлингов, что равно примерно двум миллионам рублей по сегодняшнему курсу. Стоимость «топового» Convertible со всеми возможными опциями превышает отметку в 40 000 долларов или почти три миллиона рублей. В России MINI Convertible официально не представлен.

Еще одна причина, по которой MINI может отказаться от кабриолета, – нехватка ресурсов, требуемых на разработку модели. Ранее отказ ряда автобрендов от купе и кабриолетов объяснил глава Peugeot Жан-Филипп Импарато. По его словам, свободные средства компании предпочитают тратить на модные электрокары, беспилотные технологии и высокоскоростную связь 5G. Таким образом, все больше теряющих популярность двухдверок на ДВС остаются без финансирования.

Источник: Automotive News