Кабриолет MINI Cooper Convertible могут снять с производства

В прошлом году MINI удалось продать чуть более четырех тысяч кабриолетов в США. Это на 25 процентов меньше, чем годом ранее. Производство модели текущего поколения по плану завершается в феврале 2024 года. Вероятно, тогда же будет собран и последний кабриолет.

MINI Cooper Convertible предлагается в трех модификациях: стандартной Cooper и «заряженных» Cooper S и John Cooper Works. Последний приводится в движение двухлитровым четырехцилиндровым «твин-турбо» мощностью 231 лошадиная сила. С места до 60 миль (96,5 километров) в час такой кабриолет разгоняется за 6,3 секунды, а максимальная скорость составляет 240 километров в час. Пару двигателю на кабриолете составляет безальтернатичный восьмиступенчатый автомат.