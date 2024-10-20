MINI предложила огромные скидки на электромобили нового семейства

MINI предложила огромные скидки на электромобили нового семействаСлабый спрос вынудил суббренд BMW решиться на радикальные меры
Теперь цены стартовые снижены до 150 и 164 тысяч юаней соответственно (эквивалент 21-23 тысяч долларов). Китайские журналисты подсчитали, что абсолютная выгода на некоторые комплектации доходит до 70 тысяч юаней (10 тысяч долларов), а наименьший доступный дисконт — солидные 57 тысяч юаней (8 тысяч долларов). Также клиентам пообещали 36-месячный период беспроцентного кредита и бонусы в размере 8000 юаней (около 1100 долларов).
Пока электромобили MINI мало засвечены в соцсетях, а на китайском рынке без такого вида рекламы рассчитывать на популярность трудно. Ежемесячные объёмы продаж не известны, но судя по распродаже спрос не устраивает боссов BMW. Интересно, что теперь в Китае хэтчбек Cooper стоит почти в полтора раза дешевле, чем в Германии!