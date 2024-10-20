MINI предложила огромные скидки на электромобили нового семейства

Слабый спрос вынудил суббренд BMW решиться на радикальные меры

MINI предложила огромные скидки на электромобили нового семейства. В Китае объявили о распродаже хэтчбеков Cooper и кроссоверов Aceman, причём речь идёт не об остатках старых моделей, а о новинках! На конкурентном рынке MINI оказались не востребованы, и теперь первоначальные прайс-листы пересмотрены. Всё подаётся, как временная акция длительностью с 18 октября по 30 ноября: выгода составит от 24 до 29 процентов в зависимости от версии.