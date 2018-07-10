MINI и Great Wall будут вместе выпускать электрокары

Компании MINI и Great Wall Motor подписали соглашение о выпуске электрических автомобилей на заводе в Китае. Совместное предприятие с равными долями владения будет базироваться в провинции Цзянсу. Там же планируется построить новую производственную площадку.

Совместное предприятие займется разработкой, выпуском и поставкой электрифицированных MINI на китайский рынок. Это сотрудничество позволит усилить конкурентные преимущества бренда на самом крупном рынке электромобилей: за первые пять месяце текущего года в Китае было продано более 290 тысяч подключаемых гидридов и машин «на батарейках».

В 2015 году возможность сотрудничества с Great Wall рассматривал Volkswagen. Совместно с китайской компанией немецкий производитель планировал выпустить бюджетную модель для местного рынка. При этом глава китайского офиса марки Юхем Хейцманн заявил, что Volkswagen заинтересован в разработке бюджетных кроссоверов и минивэнов для рынка КНР.

У BMW в Китае уже есть СП — BMW Brilliance Automotive (BBA). На нем производится около ⅔ автомобилей, реализуемых на китайском рынке.