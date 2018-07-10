Компания подписали соглашение о создании совместного предприятия

Пульс

MINI и Great Wall будут вместе выпускать электрокары

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10 июля 2018

Компании MINI и Great Wall Motor подписали соглашение о выпуске электрических автомобилей на заводе в Китае. Совместное предприятие с равными долями владения будет базироваться в провинции Цзянсу. Там же планируется построить новую производственную площадку.

[Забытые концепт-кары: среднемоторный MINI](https://motor.ru/selector/miniacv30.htm)

Забытые концепт-кары: среднемоторный MINI

Совместное предприятие займется разработкой, выпуском и поставкой электрифицированных MINI на китайский рынок. Это сотрудничество позволит усилить конкурентные преимущества бренда на самом крупном рынке электромобилей: за первые пять месяце текущего года в Китае было продано более 290 тысяч подключаемых гидридов и машин «на батарейках».

В 2015 году возможность сотрудничества с Great Wall рассматривал Volkswagen. Совместно с китайской компанией немецкий производитель планировал выпустить бюджетную модель для местного рынка. При этом глава китайского офиса марки Юхем Хейцманн заявил, что Volkswagen заинтересован в разработке бюджетных кроссоверов и минивэнов для рынка КНР.

У BMW в Китае уже есть СП — BMW Brilliance Automotive (BBA). На нем производится около ⅔ автомобилей, реализуемых на китайском рынке.

И тишина: серийные электрокары, которые мы ждем в 2018-м

Автомобили на батарейках, которые появятся в продаже до конца года

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