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14:00

MINI John Cooper Works GP получит только «автомат»

Самый мощный и быстрый «Мини» остался без механической коробки

Специальная версия MINI под названием John Cooper Works GP будет доступна исключительно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Компания MINI недавно рассекретила спецверсию John Cooper Works GP, которая стала самым мощным и быстрым исполнением культового британского хэтчбека. Под капотом новинки прячется знакомый по BMW X2 M35i двухлитровый четырёхцилиндровый турбомотор мощностью 306 лошадиных сил и именно этот двигатель, как сообщает издание Autoblog, стал причиной отсутствия какой-либо альтернативы в плане коробок передач: хардкорный JCW GP будет доступен исключительно с восьмиступенчатым «автоматом» от BMW.

В MINI объяснили это тем, что у них просто нет механической коробки передач, которая могла бы выдержать потенциал немецкой «турбочетвёрки». Вкладывать деньги в разработку новой коробки британцы не видят смысла, так как тираж John Cooper Works GP ограничен всего 3000 экземплярами и у этой затеи нет шансов окупиться. Зато в MINI похвастались, что массивные накладки на колёсные арки хэтчбека, оказывается, сделаны из углеродного волокна, полученного из остатков производства немецких моделей BMW i3 и i8.