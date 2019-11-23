MINI John Cooper Works GP получит только «автомат»

В MINI объяснили это тем, что у них просто нет механической коробки передач, которая могла бы выдержать потенциал немецкой «турбочетвёрки». Вкладывать деньги в разработку новой коробки британцы не видят смысла, так как тираж John Cooper Works GP ограничен всего 3000 экземплярами и у этой затеи нет шансов окупиться. Зато в MINI похвастались, что массивные накладки на колёсные арки хэтчбека, оказывается, сделаны из углеродного волокна, полученного из остатков производства немецких моделей BMW i3 и i8.