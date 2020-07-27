Быстрейший хот-хэтч MINI стал еще мощнее с пакетом GP3 F350

Мотористы немецкого ателье Manhart увеличили отдачу 2,0-литровой «турбочетвёрки» с 306 лошадиных сил (450 Нм) до 350 лошадиных сил (530 Нм). Форсировка MINI JCW GP — результат замены электронного блока управления двигателем и интеркулера, установки выхлопной системы Remus, а также фильтра нулевого сопротивления. Чип-тюнинг обойдётся в 3850 евро (322 тысячи рублей), кастомный глушитель — в 1725 евро (144 тысячи рублей). Вмешательство в 8-диапазонный «автомат» не требуется.
Фото: Manhart
Штатно MINI JCW GP «обут» в 18-дюймовые колёса Hankook 225/35, однако Manhart предлагает установить легкосплавные 19-дюймовые шестиспицевые диски и низкопрофильные покрышки Michelin размерности 235/30 R19, а также заменить стандартные пружины на элементы AST, уменьшающие клиренс на 15-20 миллиметров в зависимости от оси. Комплект колёс оценивается в 1800 евро (150 тысяч рублей), спортивные пружины AST — в 192 евро (16 тысяч рублей).
Фото: Manhart
Переклейка хот-хэтча MINI JCW GP в чёрно-золотой матовый окрас Manhart и «брендирование» распорки в салоне стоит ещё 3,4 тысячи евро (285 тысяч рублей). По желанию заказчика на выбор доступны разные цветовые схемы.
Общий тираж MINI JCW GP ограничен 3000 экземпляров, а переднеприводные хот-хэтчи с пакетом Manhart GP3 F350 станут ещё большей редкостью. Динамические характерстики модернизированной трёхдверки не сообщаются, но вполне вероятно, что разгон с места до 100 километров в час укладывается в пять секунд, а максимальная скорость превышает отметку 270 километров в час.