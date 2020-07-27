Быстрейший хот-хэтч MINI стал еще мощнее с пакетом GP3 F350

Штатно MINI JCW GP «обут» в 18-дюймовые колёса Hankook 225/35, однако Manhart предлагает установить легкосплавные 19-дюймовые шестиспицевые диски и низкопрофильные покрышки Michelin размерности 235/30 R19, а также заменить стандартные пружины на элементы AST, уменьшающие клиренс на 15-20 миллиметров в зависимости от оси. Комплект колёс оценивается в 1800 евро (150 тысяч рублей), спортивные пружины AST — в 192 евро (16 тысяч рублей).