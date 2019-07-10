MINI возродит проект крошечной машинки Rocketman

Впервые Rocketman появился в статусе шоу-кара еще в 2012 году. Тогда предполагалось, что товарный вариант будет разработан совместно с французским концерном PSA, однако эта идея так и не была реализована, и проект отложили в долгий ящик. Как выяснило издание Autocar, проект может получить второй шанс, но на этот раз немцы обратятся за помощью к китайской марке Great Wall.