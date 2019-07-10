MINI возродит проект крошечной машинки Rocketman

Впервые Rocketman появился в статусе шоу-кара еще в 2012 году. Тогда предполагалось, что товарный вариант будет разработан совместно с французским концерном PSA, однако эта идея так и не была реализована, и проект отложили в долгий ящик. Как выяснило издание Autocar, проект может получить второй шанс, но на этот раз немцы обратятся за помощью к китайской марке Great Wall.
Трехдверный Rocketman может получить «тележку» и силовые агрегаты от китайского электрокара Ora R1, а именно – 48-сильный электромотор и батарею на 33 киловатт-часа. Не исключено, что агрегаты существенно доработают, так как появление «Рокетмена» на рынке ожидается не раньше 2022 года. По предварительным данным, модель будет продаваться по всему миру.
Между тем, в 2020 году BMW наладит выпуск электрического кроссовера iX3 в КНР на мощностях совместного предприятия с Brilliance. Несмотря на то, что сборка машин пока не запущена, немцы уже открыли прием заказов на модель в Норвегии.