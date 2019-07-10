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18:07

MINI возродит проект крошечной машинки Rocketman

Серийная версия одноименного концепта 2012 года получит электрическую силовую установку

Концерн BMW дал зеленый свет разработке трехдверного хэтчбека Rocketman. Это будет компактный автомобиль длиной около 3,4 метра и нулевым уровнем выбросов.
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Впервые Rocketman появился в статусе шоу-кара еще в 2012 году. Тогда предполагалось, что товарный вариант будет разработан совместно с французским концерном PSA, однако эта идея так и не была реализована, и проект отложили в долгий ящик. Как выяснило издание Autocar, проект может получить второй шанс, но на этот раз немцы обратятся за помощью к китайской марке Great Wall.

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Mini Rocketman Concept (2012)

Трехдверный Rocketman может получить «тележку» и силовые агрегаты от китайского электрокара Ora R1, а именно 48-сильный электромотор и батарею на 33 киловатт-часа. Не исключено, что агрегаты существенно доработают, так как появление «Рокетмена» на рынке ожидается не раньше 2022 года. По предварительным данным, модель будет продаваться по всему миру.

У Mini уже есть в арсенале электрический хэтчбек Cooper SE

Между тем, в 2020 году BMW наладит выпуск электрического кроссовера iX3 в КНР на мощностях совместного предприятия с Brilliance. Несмотря на то, что сборка машин пока не запущена, немцы уже открыли прием заказов на модель в Норвегии.

Источник: Autocar
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