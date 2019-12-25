Детский Porsche 911 GT3 с мотором от кроссового байка: видео

Основой карта стала трубчатая стальная рама. На нее «натянут» кузов от детского автомобильчика Power Wheels Porsche 911 GT3, из недр которого выглядывает 450-кубовый двигатель от кроссового мотоцикла KTM. На модели 450 SX-F такой мотор выдает 63 лошадиные силы. Коробка у карта — шестиступенчатая. Кроме того, машинка оснащена кастомным топливным баком.