Видео: игрушечный Chevrolet Camaro с настоящим мотором жжет покрышки

Если вы думали, что после свапа в Skyline электромотора от «Теслы» и 600-сильного V8 в старый Mini Cooper вас уже ничего не удивит, то не спешите делать выводы — мир кастома суров и беспощаден, и порой порождает проекты на грани абсурда. Например, пластиковый Camaro для детей с настоящим двигателем, который помимо всего прочего умеет жечь покрышки.

В передней части игрушки, где у настоящих машин находится моторный отсек, установили 500-кубовый двигатель от квадроцикла Polaris Predator. Масляный резервуар разместили под рулевой колонкой, а бензобак — под сидениями между направляющими рамы. Между ними зажат маленький радиатор охлаждения топлива, к которому оно подается по сваренной специально для автомобиля металлической раме.