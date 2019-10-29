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16:41

Видео: игрушечный Chevrolet Camaro с настоящим мотором жжет покрышки

Совсем как спорткар для взрослых

Авторы ютуб-канала Grind Hard Plumbing Co установили в детский игрушечный Chevrolet Camaro настоящий двигатель от квадроцикла, который оказался чуть меньше всего автомобиля, а потом немного пожгли покрышки.

Если вы думали, что после свапа в Skyline электромотора от «Теслы» и 600-сильного V8 в старый Mini Cooper вас уже ничего не удивит, то не спешите делать выводы — мир кастома суров и беспощаден, и порой порождает проекты на грани абсурда. Например, пластиковый Camaro для детей с настоящим двигателем, который помимо всего прочего умеет жечь покрышки.

В передней части игрушки, где у настоящих машин находится моторный отсек, установили 500-кубовый двигатель от квадроцикла Polaris Predator. Масляный резервуар разместили под рулевой колонкой, а бензобак — под сидениями между направляющими рамы. Между ними зажат маленький радиатор охлаждения топлива, к которому оно подается по сваренной специально для автомобиля металлической раме.

Проект все еще в стадии разработки — авторы хотят превратить игрушку в полноценный автомобиль с пневматической подвеской, который может как с легкостью преодолевать бездорожье, так и ездить по обычным дорогам. А пока что его научили довольно эффектно жечь покрышки, как настоящий «взрослый» Camaro.

Карт из детского «Мустанга»

Это, кстати, не первый проект Grind Hard Plumbing Co — в 2018 году в Сети появилось видео с розовым картом, который построили на базе детского Ford Mustang. Назвали автомобиль с 240-кубовым двигателем от мотоцикла Honda CRF 230 Barbie Mustang Go Kart.

Источник: Grind Hard Plumbing Co