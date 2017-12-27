MINI добавят индивидуальности с помощью лазера и 3D-принтера

Компания MINI запустила новый сервис MINI Yours Customised, который позволит владельцам автомобилей марки создавать с помощью 3D-печати и лазерной гравировки персонализированные декоративные элементы. С помощью сервиса можно выбрать картинку для дверных проекторов, узоры на боковых накладках и порогах, а также центральной консоли. Сервис доступен для старых и новых моделей марки.

Внешний вид каждого элемента настраивается с помощью онлайн-конфигуратора. После этого данные в цифровом виде отправляются на один из заводов BMW в Германии, где необходимые детали изготавливаются в течение нескольких недель. Их можно будет установить самостоятельно или у дилера MINI.

Для каждого из элементов доступно несколько вариантов узоров, цветов и набор иконок, разделенных по категориям. Также пользователи могут добавлять собственный текст. Созданным дизайном можно поделиться с другими пользователями или друзьями в социальных сетях.

Технологии 3D-печати уже давно активно используют в автомобилестроении. Так, весной 2017 года технологии использовали для создания нового мотора для редчайшего гоночного автомобиля Delage Type-S образца 1914 года. Также лазерную 3D-печать использует компания Apollo при создании трехсекционной выхлопной системы гиперкара Intensa Emozione.