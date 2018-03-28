Британский производитель решил таким образом напомнить о запуске в серию первого электрокара

Пульс

Классический MINI перевели на электротягу

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28 марта 2018

Британская марка MINI представила на автосалоне в Нью-Йорке построенный в единственном экземпляре классический хэтчбек с электрической силовой установкой. Машина должна продемонстрировать амбициозность намерений производителя в отношении «зеленых» автомобилей, а также напомнить о скором запуске в серию первого серийного электромобиля.

Представленный автомобиль построен на поздней версии первого MINI. Вместо оригинального четырехцилиндрового двигателя, он оснащен электромотором, который питается от блока из 30 литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Без подзарядки хэтчбек может проезжать до 105 километров. Его максимальная скорость составляет 121 километр в час.

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В 2017 году на моторшоу во Франкфурте MINI показала предвестника серийного электрокара — прототип Electric Concept. Машину построили на базе стандартного трехдневного хэтчбека. Концепт-кар получил особые настройки подвески, 19-дюймовые колесные диски и элементы кузова, напечатанные на 3D-принтере.

MINI Electric Concept

MINI Electric Concept

В начале текущего года MINI начала дорожные испытания первой электрической модели — они проходили в том числе за Полярным кругом. По предварительной информации, новинка может получить агрегаты от электрокара BMW i3.

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