Серийный электрический хэтчбек появится через год

Пульс

Марка MINI начала тесты первого электрокара за Полярным кругом

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24 января 2018

Компания MINI вывела на испытания прототип первой электрической модели. Шпионские фотографии автомобиля, тестирование которого проходит за Полярным кругом, опубликовало издание Autocar.

[Тест-драйв: сколько старых MINI содержится в одном новом](https://motor.ru/articles/2016/11/01/classicminis/)

Тест-драйв: сколько старых MINI содержится в одном новом

Предвестника электрического хэтчбека MINI показали в сентябре прошлого года на моторшоу во Франкфурте. О силовой установке прототипа, построенного с использованием напечатанных на 3D-принтере деталей, ничего не сообщалось. Серийный автомобиль, как ожидается, может получить агрегаты от электрокара BMW i3.

Компакт-кар i3 предлагается в двух модификациях: стандартной со 170-сильным двигателем и «заряженной» со 184-сильным агрегатом. Первый из этих автомобилей может проехать на одной зарядке 170 километров, второй – 200 километров.

Фото autocar.co.uk

Фото autocar.co.uk

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Для модели предлагается вариант с небольшим бензиновым двигателем, который используется для подзарядки батарей в пути. С его помощью запас хода i3 увеличивается до 330 километров.

Первый серийный электрический MINI появится в 2019 году. Модель будут собирать на заводе марки в Оксфорде.

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