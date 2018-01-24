Марка MINI начала тесты первого электрокара за Полярным кругом

Компания MINI вывела на испытания прототип первой электрической модели. Шпионские фотографии автомобиля, тестирование которого проходит за Полярным кругом, опубликовало издание Autocar.

Предвестника электрического хэтчбека MINI показали в сентябре прошлого года на моторшоу во Франкфурте. О силовой установке прототипа, построенного с использованием напечатанных на 3D-принтере деталей, ничего не сообщалось. Серийный автомобиль, как ожидается, может получить агрегаты от электрокара BMW i3.

Компакт-кар i3 предлагается в двух модификациях: стандартной со 170-сильным двигателем и «заряженной» со 184-сильным агрегатом. Первый из этих автомобилей может проехать на одной зарядке 170 километров, второй – 200 километров.

Фото autocar.co.uk

Для модели предлагается вариант с небольшим бензиновым двигателем, который используется для подзарядки батарей в пути. С его помощью запас хода i3 увеличивается до 330 километров.

Первый серийный электрический MINI появится в 2019 году. Модель будут собирать на заводе марки в Оксфорде.