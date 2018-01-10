Компания MINI представила обновление хэтчбеков и кабриолетов

Пульс

MINI получили «робот», новый логотип и фонари в виде британского флага

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10 января 2018

Компания MINI представила обновленные трех- и пятидверные хэтчбеки, а также кабриолеты. Автомобили первыми в линейке получили новый логотип, светодиодные фары головного света, задние фонари с рисунком светодиодов в виде британского флага, семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя «мокрыми» сцеплениями вместо шестиступенчатого «автомата». Восьмидиапазонная АКП останется теперь только у модификации Cooper SD, которая комплектуется 170-сильным дизелем.

[Тест-драйв: сколько старых MINI содержится в одном новом](https://motor.ru/articles/2016/11/01/classicminis/)

Тест-драйв: сколько старых MINI содержится в одном новом

Обновленное семейство MINI обзавелось доработанными двигателями. У них изменилась электроника, впуск, система смазки, охлаждения и выпуска. Все это позволило уменьшить уровень вредных выбросов агрегатов, а у базового MINI One еще и увеличить крутящий момент на 10 Нм (до 190 Нм). Моторы также стали легче. В частности, за счет карбоновой крышки, материал для которой берут из отходов производства i-моделей BMW.

Моторная гамма хэтчбеков и кабриолетов MINI состоит из бензиновых двигателей мощностью 75, 102,136 и 192 лошадиные силы, а также дизелей, которые развивают 95, 116 и 170 сил.

Хэтчбеки и кабриолеты MINI получили еще и новую эмблему. Она была представлена в 2015 году, но использовать на автомобилях ее начали только сейчас. Символ представляет собой упрощенный вариант предыдущего логотипа – плоское графическое изображение вместо трехмерной эмблемы.

Для новинок также будет доступна программа MINI Yours Customised, которую представили в конце 2017 года. С ее помощью покупатели смогут заказать для своих автомобилей уникальные декоративные элементы, которые изготовят при помощи 3D-печати и лазерной гравировки.

Модели также получили новые опции, например, матричные фары головного света и мультимедийную систему с сенсорным экраном. В список оборудования входит беспроводная зарядка для мобильных гаджетов и светодиодные задние фонари, сделанные в стилистике британского флага.

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После обновления хэтчбеки и кабриолеты MINI также получили новые цвета кузова и дополнительные варианты отделки интерьера.

На российском рынке дорестайлинговые версии хэтчбеков MINI доступны в комплектациях Cooper, Cooper S и John Cooper Works. Цены на трехдверку начинаются с 1 242 000 рублей, а на пятидверку – с 1 219 000 рублей. Кабриолет доступен только в модификации Cooper S и оценен в 2 035 000 рублей. Когда появятся обновленные машины, пока не уточняется.

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MINICooperХэтчбеки
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