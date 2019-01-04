Посмотрите на крошечную (но безумную) копию дрифт-пикапа Кена Блока

Десятая часть «Джимханы» Блока появилась в середине декабря. Ее снимали в пяти локациях, включая США, Мексику и Швецию, при участии пяти автомобилей. В их числе, помимо Hoonitruck, были полноприводный Hoonicorn, сделанный в стиле классичесого Ford Mustang, ралли-кроссовый Focus, раллийная Fiesta и гоночный Escort RS.