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14:06

Посмотрите на крошечную (но безумную) копию дрифт-пикапа Кена Блока

Реплика создана на базе Honda N600 с мотоциклетным мотором

Американец Алекс Сейнт построил собственную миникопию дрифт-пикапа Hoonitruck, который гонщик Кен Блок задействовал в съемках десятой части знаменитой «Джимханы». Однако в отличие от оригинальной машины реплика создана на базе кей-кара «Хонды».

За основу дизайна Hoonitruck был взят Ford F-150 образца 1977 года, а реплика построена на базе 47-летнего пикапа Honda N600.

Обзор реплики Hoonitruck, построенной на базе Хонды

Автомобили имеют схожую раскраску, но машина Алекса Сейнта оснащена всего лишь 190-сильным литровым двигателем от мотоцикла Suzuki GSX-R. В будущем владелец планирует провести ряд доработок, прокачав мотор до 400 сил.

Пикап Кена Блока комплектуется 3,5-литровой турбированной «шестеркой» EcoBoost, доработанной спортивным подразделением Ford Performance. Она выдает 927 лошадиных сил и 952 Нм крутящего момента.

Джимхана 10

Десятая часть «Джимханы» Блока появилась в середине декабря. Ее снимали в пяти локациях, включая США, Мексику и Швецию, при участии пяти автомобилей. В их числе, помимо Hoonitruck, были полноприводный Hoonicorn, сделанный в стиле классичесого Ford Mustang, ралли-кроссовый Focus, раллийная Fiesta и гоночный Escort RS.

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