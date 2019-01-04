Посмотрите на крошечную (но безумную) копию дрифт-пикапа Кена Блока

За основу дизайна Hoonitruck был взят Ford F-150 образца 1977 года, а реплика построена на базе 47-летнего пикапа Honda N600.
Автомобили имеют схожую раскраску, но машина Алекса Сейнта оснащена всего лишь 190-сильным литровым двигателем от мотоцикла Suzuki GSX-R. В будущем владелец планирует провести ряд доработок, прокачав мотор до 400 сил.
Пикап Кена Блока комплектуется 3,5-литровой турбированной «шестеркой» EcoBoost, доработанной спортивным подразделением Ford Performance. Она выдает 927 лошадиных сил и 952 Нм крутящего момента.
Десятая часть «Джимханы» Блока появилась в середине декабря. Ее снимали в пяти локациях, включая США, Мексику и Швецию, при участии пяти автомобилей. В их числе, помимо Hoonitruck, были полноприводный Hoonicorn, сделанный в стиле классичесого Ford Mustang, ралли-кроссовый Focus, раллийная Fiesta и гоночный Escort RS.