Показан самый мощный MINI Cooper

В MINI заявили, что новинка получила двигатель мощностью «более 300 лошадиных сил», в то время как стандартный JCW комплектуется 231-сильным мотором. Скорее всего, для версии GP предусмотрен двухлитровый двигатель с отдачей 306 сил, который устанавливается на Mini JCW Clubman. С таким силовым агрегатом хэтчбек может проехать Нюрбургринг менее чем за 8 минут, в то время как предшественнику, выпущенному в 2013 году, требовалось на это 8 минут и 23 секунды.