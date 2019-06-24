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11:25

Показан самый мощный MINI Cooper

Трехдверку в камуфляже показали во время гоночного уикенда на Нюрбургринге

Компания MINI подготовила новую модификацию хэтчбека John Cooper Works, получившую название GP. В компании пообещали, что эта версия станет быстрейшей в истории модели.
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В MINI заявили, что новинка получила двигатель мощностью «более 300 лошадиных сил», в то время как стандартный JCW комплектуется 231-сильным мотором. Скорее всего, для версии GP предусмотрен двухлитровый двигатель с отдачей 306 сил, который устанавливается на Mini JCW Clubman. С таким силовым агрегатом хэтчбек может проехать Нюрбургринг менее чем за 8 минут, в то время как предшественнику, выпущенному в 2013 году, требовалось на это 8 минут и 23 секунды.

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Такого результата удалось добиться в том числе за счет улучшенной аэродинамики: MINI JCW GP получил двухуровневое антикрыло, накладки на крыльях с прорезями для воздушных потоков, а также передний сплиттер и диффузор.

Новинка будет выпущена ограниченным тиражом в 3 тысячи экземпляров и поступит в продажу в следующем году.

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