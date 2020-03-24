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12:45

Крошечный внедорожник без дверей оснастили двигателем Maserati V8

«Восьмерка» развивает 460 сил

Алексей Носаченко
Фирма Lazareth Auto-Moto из французского Анеси-ле-Вьё, известная летающим мотоциклом LMV 496, показала прототип рестомода крошечного внедорожника Mini Moke. Под капотом автомобиля, у которого нет дверей, установлен двигатель Maserati.

Еще в 2017 году Lazareth Auto-Moto заявляла, что собирается построить несколько амфибий, основой которых станут короткобазные Mini Moke. Проект, судя по всему, не нашел продолжения, однако один из готовых кузовов приспособили для рестомода. Под капотом внедорожника установили 4,7-литровую «восьмерку» от Maserati GranTurismo, выдающую 460 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. Кроме того, итальянское купе поделилось с Moke роботизированной трансмиссией.

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Никаких данных о динамике разгона авторы проекта не приводят. Однако известно, что прототип весит всего 850 килограммов, то есть его удельная мощность составляет 541 силу на тонну — в два раза больше, чем у GranTurismo, которому на разгон до «сотни» требуется 4,7 секунды.

В портфолио Lazareth Auto-Moto много необычных транспортных средств. Среди них — летающий мотоцикл LMV 496, построенный на базе кастома Lazareth LM847. В конструкции Lazareth LMV 496 используется карбон-кевларовый композит и другие высокопрочные материалы. Мотоцикл оборудован сдвоенными колесами, которые из вертикального положения в горизонтальное переводятся с помощью кнопки на центральной панели. В ступицу каждого колеса вмонтирована турбина — все четыре в сумме выдают 1300 лошадиных сил и 2800 Нм крутящего момента.