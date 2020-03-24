Крошечный внедорожник без дверей оснастили двигателем Maserati V8

Еще в 2017 году Lazareth Auto-Moto заявляла, что собирается построить несколько амфибий, основой которых станут короткобазные Mini Moke. Проект, судя по всему, не нашел продолжения, однако один из готовых кузовов приспособили для рестомода. Под капотом внедорожника установили 4,7-литровую «восьмерку» от Maserati GranTurismo, выдающую 460 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. Кроме того, итальянское купе поделилось с Moke роботизированной трансмиссией.