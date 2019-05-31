Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:29

Видео: электрический Mini отбуксировал грузовой Boeing

Производство модели начнется осенью 2019 года

Предсерийный прототип электрического Mini Cooper SE выступил в роли аэродромного тягача и отбуксировал 150-тонный грузовой самолет от пункта погрузки Франкфуртского аэропорта. Демонстрация возможностей машины стала частью совместного проекта BMW Group и Lufthansa Cargo.
Загрузка...

В опубликованном производителем ролике можно увидеть, как электрический Mini буксирует тот самый Boeing 777F, на борту которого в прошлом году состоялась презентация концепта BMW Vision iNEXT. Автомобиль немного проехал по территории аэропорта во Франкфурте, а затем его погрузили в самолет.

Производство серийного электрокара MINI Cooper SE начнется в ноябре этого года. Модель будут выпускать на английском заводе BMW в Оксфорде. MINI Cooper SE построен на базе трехдверного хэтчбека и по предварительной информации, оснащен силовой установкой от BMW i3s: 184-сильный электромотор и батарея емкостью 42,2 киловатт-часа. Без подзарядки электрический «Мини» сможет проезжать около 300 километров.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...