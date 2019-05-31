Видео: электрический Mini отбуксировал грузовой Boeing

В опубликованном производителем ролике можно увидеть, как электрический Mini буксирует тот самый Boeing 777F, на борту которого в прошлом году состоялась презентация концепта BMW Vision iNEXT. Автомобиль немного проехал по территории аэропорта во Франкфурте, а затем его погрузили в самолет.