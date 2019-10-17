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13:17

Toyota запустит в серию электрокар, который меньше Smart

Новинка появится у дилеров уже к концу следующего года

Компания Toyota представила готовую к массовому производству модель BEV – это двухместный электрический сити-кар, длина которого менее 2,5 метра. Автопроизводитель уверяет, что эта машина идеально подойдет начинающим водителям и пожилым людям.

Новинка заметно меньше Smart ForTwo: она на 205 миллиметров короче и на 373 миллиметра уже немецкой модели. Известно, что запас хода электрокара достигает 100 километров, а максимальная скорость не превышает 60 километров в час.

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На рынке BEV появится в двух версиях – обычной и коммерческой. Последняя отличается возможностью трансформации салона в зависимости от цели использования: например, можно превратить его в мобильный офис, установив складной стол, на котором удобно разместить планшет.

Премьера автомобиля состоится на следующей неделе на автосалоне в Токио. Вместе с ним на стенде Toyota дебютирует прототип LQ с автопилотом четвертого уровня и системой искусственного интеллекта по имени Yui.

Источник: Toyota