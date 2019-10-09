Toyota показала беспилотники для Олимпиады в Токио

e-Palette оснащен программно-вычислительным комплексом, который, получая данные с камер, лазерных дальномеров и высокоточной трехмерной карты, строит маршрут беспилотника и позволяет тому двигаться в полностью автоматическом режиме. По классификации SAE шаттл имеет четвертый уровень автономности, то есть способен передвигаться без вмешательства человека в границах определенной территории. Его максимальная скорость не превышает 19 километров в час, а запас хода — 150 километров.

e-Palette даже умеет «общаться» с пешеходами: его передняя и задняя оптика похожа на глаза и по-особому светится, когда беспилотник пропускает кого-то или заряжается.