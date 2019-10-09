Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:48

Toyota показала беспилотники для Олимпиады в Токио

Они будет курсировать по олимпийской и паралимпийской деревне

Компания Toyota предоставит организаторам Олимпиады в Токио 20 беспилотных шаттлов e-Palette в специальной версии Tokyo 2020. Они будут курсировать по закольцованному маршруту на территории олимпийской и паралимпийской деревни и перевозить участников соревнований и обслуживающий персонал.

Toyota говорит, что при постройке олимпийских шаттлов её инженеры тесно общались со спортсменами: в дизайне e-Palette учтены их пожелания, а также территориальные особенности мест эксплуатации. Цель — не просто доставить группу атлетов из одного места в другое, а превратить поезду в эмоциональный опыт, о котором захочется рассказать друзьям.

>
Reload
1 / 2

Благодаря спортсменам у e-Palette появились большие двери и выдвижные рампы с электроприводом, которые упростят посадку в шаттл паралимпийцев. Беспилотник может одновременно перевозить до 20 пассажиров, включая страхующего водителя, или до четырех атлетов в инвалидных колясках и плюс еще семь человек. Величина колесной базы шаттла — четыре тысячи миллиметров, общая длина — 5255 миллиметров.

>
Reload
1 / 10

e-Palette оснащен программно-вычислительным комплексом, который, получая данные с камер, лазерных дальномеров и высокоточной трехмерной карты, строит маршрут беспилотника и позволяет тому двигаться в полностью автоматическом режиме. По классификации SAE шаттл имеет четвертый уровень автономности, то есть способен передвигаться без вмешательства человека в границах определенной территории. Его максимальная скорость не превышает 19 километров в час, а запас хода — 150 километров.

e-Palette даже умеет «общаться» с пешеходами: его передняя и задняя оптика похожа на глаза и по-особому светится, когда беспилотник пропускает кого-то или заряжается.

Toyota e-Palette показали в 2018 году на CES. Это, по сути, беспилотная платформа-сервис, которая в будущем станет частью мобильной экосистемы, состоящей из программных и аппаратных решений для бизнес-партнеров марки. Масштабируемая тележка позволит выбрать три варианта длины, а также установить на неё грузовую или пассажирскую капсулу.