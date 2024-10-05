Главе минпромторга России показали новый китайский броневик: фото

Скоро в России может появиться обновлённый Hongqi H9, который в Китае обрёл более тяговитые двигатели V6 и променял «робот» на классический автомат. Также у бизнес-седана впервые появился полный привод. Однако в Поднебесной бронированные версии «девятки» можно не ждать: легковые пуленепробиваемые автомобили в КНР в частные руки не продаются и выпускаются только для нужд спецслужб.