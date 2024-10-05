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Опубликовано 05 октября 2024, 14:14
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Главе минпромторга России показали новый китайский броневик: фото

Бизнес-седан защитили в Татарстане по баллистическому стандарту Бр4
Главе минпромторга России показали новый китайский броневик: фото. Накануне федеральный министр Антон Алиханов и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетили выставку машиностроительной продукции в Набережных Челнах. Помимо прочего главе министерства промышленности и торговли Российской Федерации показали пуленепробиваемый Hongqi H9, доработанный отечественной фирмой Blazar по технологии скрытого бронирования.
Главе минпромторга России показали новый китайский броневик: фото
© Пресс-служба Раиса Республики Татарстан
Сергей Ильин

Судя по стенду Blazar, за основу взяли стандартный Hongqi H9 для российского рынка с турбомотором 2.0 (245 сил) и задним приводом. После установки бронепластин, специальных многослойных стёкол и усиленных шин снаряжённая масса увеличилась почти на тонну (до 2810 кг). Баллистический стандарт Бр4 означает, что седан выдержит обстрел из автомата Калашникова патронами калибра 7,62х39.

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Гостям показали многослойное стёкло, которое выдержало стресс-тест (три выстрела в заданном равностороннем треугольнике). Толщина такого стекла — 39 миллиметров. Бронированные металлические панели 6,5-миллиметровые. В компании Blazar подчеркнули, что Honqgi H9 — демонстрационный образец, и при необходимости защитить можно другой автомобиль: хватило бы мощности двигателя и запаса прочности агрегатов.

Скоро в России может появиться обновлённый Hongqi H9, который в Китае обрёл более тяговитые двигатели V6 и променял «робот» на классический автомат. Также у бизнес-седана впервые появился полный привод. Однако в Поднебесной бронированные версии «девятки» можно не ждать: легковые пуленепробиваемые автомобили в КНР в частные руки не продаются и выпускаются только для нужд спецслужб.

Источник:Пресс-служба Раиса Республики Татарстан
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Hongqi
#H9