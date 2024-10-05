Главе минпромторга России показали новый китайский броневик: фото

Главе минпромторга России показали новый китайский броневик: фотоБизнес-седан защитили в Татарстане по баллистическому стандарту Бр4
Судя по стенду Blazar, за основу взяли стандартный Hongqi H9 для российского рынка с турбомотором 2.0 (245 сил) и задним приводом. После установки бронепластин, специальных многослойных стёкол и усиленных шин снаряжённая масса увеличилась почти на тонну (до 2810 кг). Баллистический стандарт Бр4 означает, что седан выдержит обстрел из автомата Калашникова патронами калибра 7,62х39.
Гостям показали многослойное стёкло, которое выдержало стресс-тест (три выстрела в заданном равностороннем треугольнике). Толщина такого стекла — 39 миллиметров. Бронированные металлические панели 6,5-миллиметровые. В компании Blazar подчеркнули, что Honqgi H9 — демонстрационный образец, и при необходимости защитить можно другой автомобиль: хватило бы мощности двигателя и запаса прочности агрегатов.
Скоро в России может появиться обновлённый Hongqi H9, который в Китае обрёл более тяговитые двигатели V6 и променял «робот» на классический автомат. Также у бизнес-седана впервые появился полный привод. Однако в Поднебесной бронированные версии «девятки» можно не ждать: легковые пуленепробиваемые автомобили в КНР в частные руки не продаются и выпускаются только для нужд спецслужб.