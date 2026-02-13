Минпромторг перекроет импорт иномарок через Киргизию

«Указанные изменения — элемент последовательной работы по формированию прозрачных условий ввоза, предполагающих корректную уплату всех таможенных и налоговых платежей без использования обходных схем», — цитирует издание пресс-службу Минпромторга.

В Минпромторге указали, что при оформлении машин, ввозимых через страны ЕАЭС в Россию, зафиксированы случаи значительного занижения таможенной стоимости транспортных средств (от нее зависит сумма пошлины). Также выявлены случаи использования различных схем занижения платежей.

В министерстве настаивают, что корректировки постановления правительства № 1291 не направлены на повышение коэффициентов и увеличение суммы такого утильсбора и не являются новым подходом к его расчету.

В результате в утильсборе, уплачиваемом в России, будет учтена разница между заниженной пошлиной и российской ставкой.

Ранее стало известно, что россияне переплачивают 1,1 млн рублей за каждый Chery Arrizo 8.