Опубликовано 13 февраля 2026, 17:11
1 мин.

Минпромторг перекроет импорт иномарок через Киргизию

Заставят доплатить: Минпромторг пошел на закрытие лазейки из Киргизии. Министерство намерено пресечь практику занижения стоимости (и таможенных пошлин) стоимости при оформлении автомобилей в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для последующего ввоза в Россию. Доначисление утильсбора в России на сумму, недоплаченную в Киргизии, Казахстане, Белоруссии или Армении, уже было введено для автомобилей, ввозимых юрлицами для перепродажи. Аналогичную меру с 1 апреля 2026 года распространят на машины, ввозимые гражданами для личного пользования.
© Илья Наймушин/РИА Новости
Михаил Лобачёв
«Указанные изменения — элемент последовательной работы по формированию прозрачных условий ввоза, предполагающих корректную уплату всех таможенных и налоговых платежей без использования обходных схем», — цитирует издание пресс-службу Минпромторга.

В Минпромторге указали, что при оформлении машин, ввозимых через страны ЕАЭС в Россию, зафиксированы случаи значительного занижения таможенной стоимости транспортных средств (от нее зависит сумма пошлины). Также выявлены случаи использования различных схем занижения платежей.

В министерстве настаивают, что корректировки постановления правительства № 1291 не направлены на повышение коэффициентов и увеличение суммы такого утильсбора и не являются новым подходом к его расчету.

В результате в утильсборе, уплачиваемом в России, будет учтена разница между заниженной пошлиной и российской ставкой.

Ранее стало известно, что россияне переплачивают 1,1 млн рублей за каждый Chery Arrizo 8.