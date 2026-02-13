Россияне переплачивают 1,1 млн рублей за каждый седан Chery Arrizo 8
При этом в российской спецификации Chery Arrizo 8 оснащен по некоторым параметрам даже беднее. Так, казахстанской версии уже в базе положены 18-дюймовые алюминиевые литые диски, в то время как для российского клиента Chery предлагает колеса на 17 дюймов. Атмосферная подсветка салона в казахстанской версии седана входит в стандартное оснащение, в России же она доступна только в самой дорогой модификации.
Также в базовой версии седана Arrizo 8 в России отсутствуют системы кругового обзора, передние датчики парковки, системы мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выходе из полосы и ассистент удержания в полосе, большой сенсорный экран мультимедиа на 12,3 дюйма, а также многое другое, что есть в Казахстане со старта. Не положена российскому покупателю самого доступного седана даже такая простая опция, как система складывания зеркал, в то время как казахстанец получает ее «в базе».
Ранее Motor писал, что белорусы в сравнении с россиянами экономят 1,3 млн рублей при покупке кроссовера Geely Monjaro.