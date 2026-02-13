Также в базовой версии седана Arrizo 8 в России отсутствуют системы кругового обзора, передние датчики парковки, системы мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выходе из полосы и ассистент удержания в полосе, большой сенсорный экран мультимедиа на 12,3 дюйма, а также многое другое, что есть в Казахстане со старта. Не положена российскому покупателю самого доступного седана даже такая простая опция, как система складывания зеркал, в то время как казахстанец получает ее «в базе».

